Cáritas Venezuela alerta que unos 280 mil niños morirían a causa de la desnutrición

CARACAS, 27 Oct. 17 / 03:10 pm (ACI).- Caritas Venezuela alertó que unos 280 mil niños podrían morir a causa de la desnutrición ocasionada por la falta de alimentos que afronta el país, debido a la grave crisis económica.

La alerta la dio Susana Rafalli, representante de Cáritas Venezuela durante una conferencia de prensa con medios extranjeros.

Rafalli recordó que además de la falta de alimentos, la población venezolana está obligada a afrontar la escasez de medicinas, situación que está “diezmando silenciosamente a la población”.

Según el informe de Cáritas, la cantidad y calidad de los alimentos ha disminuido debido a la carencia crónica de productos y la alta inflación.

La institución de la Iglesia atiende a la población más pobre y vulnerable de cuatro estados: Distrito Capital (Caracas), Vargas, Miranda y Zulia, cuyo déficit nutricional es de 70% y el 8% de los niños presenta una desnutrición grave.

El informe señaló que cada semana mueren cinco o seis niños por desnutrición. En ese sentido, la proyección de Cáritas es que podrían morir unos 280 mil menores a causa del hambre.

“La malnutrición infantil a alcanzado al 15% de los niños en agosto, por tanto declaramos la emergencia humanitaria. El 33% de la población infantil ya está reflejando un retardo en el crecimiento. Este daño, sea físico o mental, les acompañará por toda la vida”, expresó Rafalli.

Según los datos de Cáritas, la mortalidad materna creció 10% entre 2006 y 2016. Sin embargo, señaló que en el último año se registró un aumento vertiginoso de 65%.

Además, el 63% de los hospitales públicos no tienen agua potable, el 51% no dispone de camas para las operaciones y el 64% no tiene leche para los niños, alertó Cáritas.

