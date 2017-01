Cáritas Málaga abre centro “Calor y Café” para personas sin hogar

MADRID, 10 Ene. 17 / 11:35 am (ACI).- El 1 de enero de este año se inauguró en la diócesis de Málaga en España el centro de acogida nocturna Calor y Café, para personas que duermen en la calle.

Este centro ha sido posible gracias al llamamiento que Cáritas lanzó en febrero de 2016 como gesto diocesano tras la conclusión del Año de la Misericordia y al que respondieron con generosidad cientos de personas.

Ya que según datos de Puerta Única, entidad que agrupa a las instituciones que trabajan con las personas sin hogar, en 2015 se atendieron a 716 personas que pernoctaban en la ciudad.

El director de Cáritas diocesana, Francisco Sánchez, agradeció la generosa colaboración en este proyecto destinado “a los más pobres entre los pobres a las aportaciones individuales, a tantas iniciativas como se han llevado a cabo para recaudar fondos para este fin, a las Cáritas parroquiales, parroquias, templos, comunidades cristianas, congregaciones, órdenes religiosas, empresas, asociaciones, fundaciones, hermandades y cofradías, colegios y al Ayuntamiento de Málaga”.

Cáritas Málaga ya ofrece Calor y Café a las personas que duermen en la calle https://t.co/0zBhLJEnVC pic.twitter.com/GRAxlb0shV — Alfa y Omega (@alfayomegasem) 10 de enero de 2017

El Obispo de Málaga, Mons. Jesús Catalá, explicó durante la bendición del centro pocos días antes de Navidad, que con él no se responde “solo a una necesidad pasajera. Nosotros pasaremos, pero el prójimo no pasará. El amor de Cristo no pasará”.

“Con este centro queremos expresar que no estamos vacunados ante el sufrimiento del otro”, aseguró el Obispo.

También te puede interesar: