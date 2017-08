Cardenal Urosa: Maduro deberá rendir cuentas a Dios por las muertes en Venezuela

CARACAS, 02 Ago. 17 / 12:31 pm (ACI).- El Arzobispo de Caracas (Venezuela), Cardenal Jorge Urosa, advirtió al Presidente Nicolás Maduro y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas que deberán rendir cuentas a Dios por las muertes de los venezolanos “asesinados” por efectivos militares y colectivos chavistas durante las manifestaciones contra la Asamblea Constituyente.

“¡En nombre de Dios, cese la represión!”, exclamó el Purpurado, al denunciar que “hay ciudadanos que fueron asesinados y heridos por efectivos militares venezolanos y, presumiblemente, por efectivos armados que actúan ilegal y criminalmente. Esto es totalmente intolerable y clama al cielo”.

En declaraciones recogidas por la prensa local, el Arzobispo se refirió a la violenta represión del 30 de julio, día en que el Gobierno realizó la elección de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente.

“(Simón) Bolívar habló de la maldición que recae sobre los soldados que empuñan las armas contra el pueblo. Esto responsabiliza al Presidente de la República, al Alto Mando y a los ministros que tienen a sus cargos estas acciones, quienes deberán dar cuenta ante Dios, nuestro Señor, y ante las leyes”, expresó el 31 de julio.

“Reitero el llamado serio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a que se ponga del lado de la Constitución”, añadió.

Según la Fiscal General de Venezuela y actual crítica al régimen, Luisa Ortega Díaz, “10 personas perdieron la vida en el contexto de la viciada elección" del domingo. Sin embargo, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), afirmó que desde la noche del sábado hasta el domingo los fallecidos han sido 15 personas.

Desde que comenzaron las protestas en abril, han muerto más de 120 personas en todo el país, producto de la represión y de otros hechos violentos.

La Constituyente es ilegítima

En sus declaraciones, el Arzobispo también criticó el proceso electoral promovido por el régimen, a pesar de la fuerte oposición de la población.

“Con esos resultados no puede erigirse la Constituyente en un superpoder para derogar el Estado y la Constitución del 99. Es un proceso ilegítimo con unas bases comiciales absurdas que desvirtúan el poder electoral de los ciudadanos. No se puede imponer un instrumento fraudulento e ilegítimo y totalmente inválido cuando el pueblo no votó”, manifestó.

Según el régimen, el domingo participaron más de 8 millones de votantes, equivalente al 41% del padrón electoral. Sin embargo, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señaló que solo fueron a votar 2,4 millones, que equivale al 12% del padrón electoral, y de los cuales la cuarta parte habría votado nulo.

Este miércoles la empresa Smartmatic, a cargo del sistema de voto electrónico empleado el domingo en Venezuela, publicó un comunicado en el que afirmó que "en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación”.

"La diferencia entre la cantidad anunciada (por el Gobierno) y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", indicó.

En conferencia de prensa desde Londres (Reino Unido), el director ejecutivo de Smartmatic, Antonio Mugica, dijo que por el momento no podían precisar el número exacto de votantes y que “una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación”.

Smartmatic es una multinacional que ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en el país sudamericano desde 2004.

Por su parte, los gobiernos de Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá, México, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Canadá, Brasil, así como la Unión Europea, anunciaron que no reconocerán la Asamblea Constituyente impulsada por Maduro.

