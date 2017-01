Cardenal Rivera: Muro de la vergüenza de Trump lo aislará no solo de México sino del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, 30 Ene. 17 / 12:43 pm (ACI).- El Arzobispo Primado de México, Cardenal Norberto Rivera, criticó fuertemente el “muro de la vergüenza” que anunció el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió que esa estructura lo aislará no solo de México y América Latina, sino de todo el mundo.

En un mensaje pronunciado el 29 de enero en la Catedral Primada de México, el Cardenal Rivera alentó a los mexicanos a que “no se dejen vencer por el desánimo” y recordó que “constantemente Jesús nos dice en el Evangelio: ‘no tengan miedo’”.

“Para el creyente, el valor se fundamenta en el amor misericordioso de Dios que nunca abandona a sus hijos; y por otra parte, el valor debe surgir de nosotros mismos, de la conciencia clara de saber quiénes somos, cuáles son nuestros principios, valores, fortalezas, y también, ¿por qué no?, nuestras debilidades y carencias”.

El Cardenal Rivera señaló que “ante las amenazas que se ciernen sobre nuestros hermanos inmigrantes en los Estados Unidos, sobre nuestra economía, y sobre el futuro de muchas empresas y fuentes de trabajo, me ha dado una gran alegría constatar la espontánea unidad de todos los mexicanos”.

“Hoy somos conscientes de que la fuerza de nuestro pueblo está en la unidad nacional, en el respaldo a nuestro gobierno que, con toda razón, ha dejado en claro que la dignidad y soberanía nacional no son negociables. México es un país grande, con una cultura memorable, con una historia rica en contrastes, con una fe inquebrantable y con una clara identidad nacional de la que nos sentimos orgullosos”, dijo.

El Cardenal lamentó “la provocación y las agresiones del presidente estadounidense”, y señaló que México, en estas circunstancias, “debe creer en el diálogo, debe optar por los puentes y no por el muro de la vergüenza, ese muro de la ignominia que no defenderá a los Estados Unidos, sino que lo aislará no sólo de México y Latinoamérica, sino también del mundo”.

“No son los ciudadanos norteamericanos quienes están en contra de México, sino algunos de sus gobernantes”, dijo, y destacó que “la Iglesia Católica de los Estados Unidos es un claro ejemplo de solidaridad y hermandad con los mexicanos”.

“Por eso, hoy apelamos a nuestros hermanos norteamericanos de buena voluntad para que apoyen a México, porque apoyar a este país, que ha sido un vecino amistoso y leal, contribuye al bienestar y prosperidad de los mismos Estados Unidos de América”, aseguró.

El Arzobispo Primado de México subrayó que “América no son los Estados Unidos, sino el continente entero”.

“México, como Argentina, Perú o Canadá, también son América, y hoy por hoy estamos por una integración económica y cultural mundial, en la que abanderar de nueva cuenta viejos nacionalismos y proteccionismos es una insensatez, es una quimera que, agotada su ilusión, solo dará frutos amargos de odio, aislamiento y pobreza”, advirtió.

El Cardenal Rivera reiteró a los mexicanos su exhortación a no caer “en la provocación ni en la tentación de responder con ofensas a las agresiones; actuemos como cristianos, siguiendo el consejo de Jesús: ‘no devuelvan mal con mal, oren por sus enemigos’”.

“La fuerza que tenemos los creyentes es la oración. He visto con gusto cómo se han organizado campañas de oración por México; unámonos a ellas”, alentó.

“Imploremos la protección de la Santísima Virgen María de Guadalupe, Patrona de América, a fin de invocarla como ‘Consuelo de los afligidos’; para pedir por nuestra patria, por nuestros hermanos inmigrantes, y por la paz y la concordia de nuestro país”.

El Arzobispo de México destacó que “unidos siempre seremos fuertes. Con nuestra fe en Cristo nuestro Señor y en Santa María de Guadalupe seremos prósperos; no tengamos miedo, hoy más que nunca debemos estar unidos y ser solidarios”.

“Esta es la hora de México, de voltear a nosotros mismos y descubrir nuestras propias capacidades y oportunidades, no olvidemos la sabiduría popular que reza: ‘No hay mal que por bien no venga’”.

“Tengamos confianza, no perdamos la fe y trabajemos sin descanso por hacer de nuestro amado México una patria digna, fraterna, en la que hagamos realidad el reino de Cristo, un reino de amor, de justicia y de paz”, concluyó.

