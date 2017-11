Cardenal recuerda a nueva pareja real de Inglaterra que el matrimonio es para toda la vida

LONDRES, 27 Nov. 17 / 12:34 pm (ACI).- El Cardenal inglés Vincent Nichols expresó sus felicitaciones y oración al Príncipe Enrique y a Meghan Markle por el anuncio de su compromiso, y les recordó que el matrimonio es para toda la vida.

A través de Twitter, el Cardenal Nichols, Arzobispo de Westminster y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, señaló que “ofrezco mis felicitaciones a Enrique y Meghan por la noticia de su compromiso”.

I offer my congratulations to Harry and Meghan on the news of their engagement. We pray for their happiness as they prepare to make their life-long commitment to marriage.