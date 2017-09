Cardenal protesta ante demora del gobierno para definir sede de Misa del Papa en Perú

LIMA, 30 Sep. 17 / 03:10 pm (ACI).- El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, protestó por la demora del gobierno para definir la sede donde se realizará la Misa que el Papa Francisco presidirá en la capital del país en enero de 2018.

En su programa sabatino Diálogo de Fe en RPP, el Cardenal afirmó que “de los tres que debemos estar de acuerdo, solo falta el Gobierno. Tengo que protestar y decir que esta demora está haciendo mucho daño a la población y a los organizadores. Veo de manera rara que no han hecho cuestión de estado ningún otro lugar, se han centrado en la Costa Verde”.

La Costa Verde o circuito de playas, tiene el mar a un lado y un acantilado al otro; y se extiende por varios distritos limeños. También es el lugar donde, durante varios años, cientos de miles de personas se han reunido al concluir la tradicional Marcha por la Vida, una de las más grandes del mundo que es promovida por el Cardenal Cipriani, en la que participan niños, jóvenes, adultos y ancianos de todo el país en defensa de los no nacidos.

El Purpurado explicó que el Instituto de Defensa Civil (INDECI) ya emitió una opinión favorable el 29 de septiembre para que la Eucaristía en Lima sea en el lugar acordado primeramente, por lo que ahora le queda al gobierno “simplemente decir que (la Misa) es en la Costa Verde y se acabó”.

El Cardenal hizo estas afirmaciones luego que el 22 de septiembre el Viceministro del Interior, Ricardo Valdés, dijera que el lugar había sido descartado por seguridad.

El domingo 24 el Ministro de Defensa, Jorge Nieto, dijo que sería “no aconsejable” hacer la Misa allí y ofreció la base aérea de Las Palmas como reemplazo.

Después el coordinador por parte del gobierno para la visita papal y Ministro de Trabajo, Alfonso Grados, dijo en RPP que las declaraciones de Valdés habían sido apresuradas, pero indicó que la Costa Verde “presenta retos” para la organización.

La Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, dijo a su turno que fue el Papa quien le pidió al Presidente Pedro Pablo Kuczynski que sea él quien decida.

En su programa radial el sábado 30 de septiembre, el Cardenal Cipriani dijo que “no es el Presidente de la República el que decide el lugar dónde va a ir el Papa. Respetamos su opinión y nos parece muy válida (pero) el Estado tiene una opinión, no derecho. ¿La Iglesia no tiene derecho para decir dónde va a predicar el Papa? Si ponemos las cosas en el campo de la confrontación, el Perú no avanza".

“Desde que se anuncia la visita del Papa, en la que algunos hemos participado muchos más que otros para lograrla, se decidió que se coordinase todo el trabajo con el Vaticano, el Gobierno y el obispo del lugar. En Lima soy yo; en Trujillo, (Mons. Miguel) Cabrejos; en Puerto Maldonado, (Mons. David) Martínez. Y en la conferencia habría un coordinador, Mons. (Norberto) Strotmann”.

El Cardenal criticó que “algunos periodistas, desplazados ya a medios secundarios, sigan haciendo ruido, hablando y generando una fantasía”.

“Presidente Kuczynski, dígale a su Ministro Grados que adelante, ¿qué estamos esperando? No es una ruleta para ver qué sitio es más bonito o más feo. Ya INDECI dio una respuesta, hay una seguridad perfectamente controlada y medida”.

El encargado de la seguridad del Papa Francisco, Domenico Giani, visitó personalmente la Costa Verde en julio de este año y dio su visto bueno para la realización de la Misa papal allí.

El Cardenal Cipriani también recordó que el 1 de octubre se celebra el Día del Periodista en Perú y pidió: “En el periodismo, la verdad; esto es lo que debe iluminar la acción de esta misión apostólica que es ser periodista. Digan la verdad y diciendo la verdad nos llenan de esperanza a todos”.

