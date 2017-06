Cardenal Norberto Rivera cumple 75 años, 22 como Arzobispo de México

CIUDAD DE MÉXICO, 06 Jun. 17 / 11:17 am (ACI).- El Cardenal Norberto Rivera Carrera cumple este martes 6 de junio 75 años de edad, 22 de los cuales se ha desempeñado como Arzobispo de México, sede a la que seguirá guiando hasta “el día que el Papa me lo diga”.

Así lo expresó el Purpurado en la Catedral Metropolitana durante la Misa dominical, al recordar que tal como establece el Código de Derecho Canónico, al llegar a esa edad los obispos y sacerdotes deben presentar su renuncia.

Sin embargo, lamentó que en torno a esto se haya difundido en los últimos días “dos mentiras” que han desconcertado a los fieles.

“En esta semana ustedes han recibido varias noticias en relación a mi persona. Son dos verdades, cumplo 75 años el martes (hoy) y es verdad que todos los sacerdotes y obispos, cuando llegamos a los 75, debemos presentar la renuncia, pero también les han contado dos mentiras, diciendo que yo ya renuncié. No es cierto, han contado mentiras… No he puesto mi renuncia, todavía no he cumplido 75 años, me falta medio minuto”, indicó el domingo.

“La otra mentira que es más grave, porque muchos se han desorientado, es que ya me voy”, expresó el Cardenal.

“Yo me voy a ir como Arzobispo, el día que el Papa me lo diga. El Papa es el que me nombró Arzobispo de México y el día que él me diga: ‘Ya llega otro en lugar tuyo’, ese día me voy muy contento y muy alegre”, añadió.

En ese sentido, el Cardenal indicó a los fieles que “son dos verdades envueltas en dos mentiras y por eso algunas personas se desconciertan. Estén en paz. Los que gusten seguir asistiendo a esta misa los domingos, aquí voy a estar mientras el Papa no me mande a otra parte”.

Al día siguiente, el Arzobispo celebró por anticipado su cumpleaños en el Seminario Conciliar de México en compañía de sus obispos auxiliares, presbíteros, religiosas, religiosos, seminaristas y fieles laicos de las ocho vicarías episcopales.

El Cardenal Rivera agradeció a Dios por conservarlo todos estos años. “Basta con agradecer al Dios de la vida que me haya participado de su vida, y no sólo me la ha participado, sino que me ha hecho que realmente disfrute esta vida, en cada etapa ha sido un don de Dios, pero las mediaciones también son importantísimas”.

“Por eso mi agradecimiento no es sólo a Dios, sino a todas esas personas que han hecho posible que yo esté aquí gozando de esa vida que el Señor me dio, que han hecho posible que tenga yo una buena vida, y que cumpla el cometido que Él me dio”, añadió.

El Arzobispo dijo que a vece las personas creen que sus pensamientos, reflexiones e iniciativas pueden iluminar el camino de los demás, pero no es así. “Es sólo el Señor, Cristo Jesús, Luz del Mundo quien puede hacerlo”.

“Nosotros tenemos la dicha de que nos haya elegido, y llevamos unos cuantos leños encendidos con los cuales podemos salir a la ciudad, pero los llevamos en jarros de barro, en depósitos frágiles, porque nosotros no somos la Luz del mundo; sólo Cristo. Y le agradezco que me haya elegido para portar su luz”, expresó.

El Cardenal Rivera Carrera nació el 6 de junio de 1942 en La Purísima, Tepehuanes, en la Arquidiócesis de Durango.

Fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1966 en Roma por el Beato Pablo VI. Es nombrado Obispo de Tehuacán el 5 de noviembre de 1985. Su consagración episcopal fue el 21 de diciembre de 1985.

Fue promovido a la sede metropolitana y primada de México el 13 de junio de 1995. Es creado Cardenal el 21 de febrero de 1998.

