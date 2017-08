Cardenal Napier denuncia “táctica” de la BBC para minar la moralidad cristiana

ROMA, 22 Ago. 17 / 11:02 am (ACI).- El Arzobispo de Durban en Sudáfrica, Cardenal Wilfrid Napier, denunció la que considera la “táctica” que utiliza la cadena BBC para minar la moralidad tradicional y cristiana.

A través de su cuenta de Twitter, el Purpurado africano que jugó un importante papel en defensa de la familia durante el Sínodo de los Obispos que se realizó en Roma en 2015 en el que participó como Presidente Delegado, alertó que la BBC está “determinada” a ir en contra de la moral cristiana.

“¿Alguien se ha dado cuenta de lo determinada que está la BBC para minar la moralidad tradicional y cristiana?”, cuestionó el Arzobispo el 21 de agosto.

Aunque no menciona alguna noticia en particular, ese mismo día la BBC publicó una noticia sobre la aprobación del aborto en Chile por parte del Tribunal Constitucional, acompañada de una foto en la que se ve a una mujer celebrando efusivamente la decisión que permitirá acabar con la vida de los no nacidos en tres causales: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.

El 28 de agosto, el TC concluirá su informe con los argumentos de la sentencia y luego enviará un oficio a la Presidenta Michelle Bachelet. De esta forma el proyecto quedará listo para su promulgación.

El Cardenal escribió que la BBC “casi no pasa un día sin que promueva el aborto, la homosexualidad, etc. La táctica usual es identificar un país en particular, luego aislarlo como anormal por proscribir xy o z”.

