Cardenal Müller: El Papa no es el mesías sino el Vicario de Cristo

VATICANO, 06 Jun. 17 / 01:11 pm (ACI).- El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Gerhard Müller, recordó a los fieles que el Santo Padre no es el mesías, sino el Vicario de Cristo; por ello exhortó no caer en un cierto papismo.

Durante la presentación de su libro “Indagine sulla speranza”, el Cardenal alemán expresó que le ha “impresionado que algunos grandes enemigos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que han minado el fundamento de la teología en otros periodos, ahora se han convertido en una forma de papismo que me da un poco de temor”.

“Regresamos a las discusiones del Concilio Vaticano I, con la idea que casi todas las palabras del Papa son infalibles”, advirtió. “Pero el Papa no es el mesías, es el Vicario de Jesucristo, el siervo de Jesucristo”, señaló.

Según informó ACI Stampa -agencia en italiano del Grupo ACI- el Purpurado advirtió que “los medios de comunicación ven al Papa como un personaje, pero el Papa Francisco recuerda siempre el deber de confirmar en la fe”.

“En los primeros días de su pontificado el Papa Francisco, cuando lo aplaudían en la plaza decía: aplaudan a Jesús, no a mí. Y esta es la perspectiva del Papado”, afirmó.

El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo que “no es bueno que la gente, leyendo cualquier cosa sobre el Papa Francisco, vaya donde el obispo o donde el párroco diciendo: ‘el Papa ha dicho…’; porque el pastor de la parroquia es el párroco y el obispo en la diócesis, en la comunión visible con el Papa”.

“No se debe concentrar todo sobre el Papa, porque el obispo, el párroco son los pastores de la grey. No se debe caer en un cierto papismo. Los verdaderos amigos del Papa no son los aduladores, sino quienes colaboran con él, con los obispos para sostener la fe. Es cierto que los medios de comunicación han cambiado mucho las cosas, pero lo importante es vivir concretamente la Iglesia particular en unión con el Papa”, señaló.

