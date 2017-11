Cardenal mexicano: Solo siendo conscientes del amor de Dios podremos evangelizar

CIUDAD DE MÉXICO, 25 Nov. 17 / 06:32 pm (ACI).- El Arzobispo Primado de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera, afirmó que solo siendo conscientes del amor de Dios por cada uno, entonces los fieles podrán realizar el proyecto de evangelización encomendado a la Iglesia.

Así lo indicó el Purpurado en la Misa de clausura de la Reunión Diocesana Anual realizada en el Seminario Conciliar, casa Huipulco, celebrada el 23 de noviembre.

Según señala el SIAME, el Cardenal Rivera explicó que “si no experimentamos el amor de Dios en nosotros, si no dejamos que el amor de Dios nos invada y nos penetre, todo lo demás no tendrá sentido de amor”.

“Solo cuando seamos conscientes de que el espíritu de amor ha sido retratado en nuestros corazones, entonces seremos capaces de amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado, entonces seremos capaces de ir con un proyecto a realizar la evangelización que el Señor ha encomendado a su Iglesia”.

En su homilía el Cardenal recordó que “Dios es amor, lo sabemos por San Juan. Ese es el retrato cristiano de Dios, por lo que cualquier otra imagen divina incompatible con ésta, no es cristiana; los otros atributos divinos que encontramos en la Sagrada Escritura han de conciliarse con esta definición básica”.

El Purpurado resaltó que en ocasiones sucede que cuando vemos el mal en el mundo o somos víctimas de la injusticia, “mucho nos cuesta creer que Dios es amor, porque a Dios no lo hemos visto”.

“Cuando vemos alrededor, solo fijamos nuestra mirada en esas realidades negativas, y no en aquellas que nos hablan del amor de Dios”, refirió.

También te puede interesar: