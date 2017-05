Cardenal encargado de la liturgia en la Iglesia explica qué es el temor de Dios

VATICANO, 26 May. 17 / 03:37 pm (ACI).- El Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Cardenal Robert Sarah, afirmó durante la presentación de su libro “La fuerza del silencio”, que el temor de Dios no es “miedo”, sino “respeto y veneración filial”.

“La Sagrada Escritura está llena de referencias al ‘temor de Dios’: initium sapientiae timor Domini. Y el temor de Dios es uno de los siete dones del Espíritu Santo”, recordó la autoridad vaticana durante la presentación del libro en lengua alemana.

En ese sentido, explicó que “este temor no es miedo, porque, como dice San Juan, la caridad echa fuera el miedo, pero es respeto y veneración filial. Respeto por las cosas de Dios que es mucho más grande que el hombre. Él es Creador, nosotros somos criaturas. La intimidad con Dios no cancela el respeto por Él”.

El Cardenal Sarah añadió en su discurso que “el silencio no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria: el silencio crea aquel clima que hace posible el acogimiento de la encarnación”.

“Dios no está a nuestra disposición”, aclaró el Purpurado, quien señaló que “si no hay respeto por Dios, no podemos tampoco tomar en serio su Palabra salvífica, interrogarnos e iluminarnos por ella”.

