Obispos del mundo rezan por víctimas de ataque terrorista en Londres

LONDRES, 04 Jun. 17 / 10:11 am (ACI).- El Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, Cardenal Vincent Nichols, elevó oraciones al Señor por el descanso de las siete víctimas y 48 heridos que dejó ataque terrorista ocurrido anoche en Londres (Reino Unido).

“Todos los involucrados en los inquietantes y violentos incidentes (ocurridos) en el Puente de Londres, Borough Market y Vauxhall están en mis oraciones esta noche”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

All involved in disturbing and violent incidents in #LondonBridge #BoroughMarket and #Vauxhall are in my prayers this night.