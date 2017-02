Cardenal Cipriani: El síntoma de esta época es la destrucción de la familia

LIMA, 19 Feb. 17 / 02:01 pm (ACI).- El Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, denunció que el principal “síntoma” de la época actual corresponde a “la gran destrucción contra la familia”.

“Una verdadera campaña mundial para darle poca importancia al trabajo de la mujer, al trabajo del hombre, a los hijos, a la educación, a los horarios, a los derechos. La familia realmente es una especie de desafío para ver cómo hacen para subsistir y andan por ahí sacando de donde no hay”, expresó en su programa Diálogos de Fe del 18 de febrero, en la cadena radial RPP.

El Cardenal enfatizó en la necesidad de que la familia tenga mayor importancia y se revalorice.

“No quiero atacar ni maltratar a nadie, pero cómo es posible que en lugar de fortalecer a la familia, estamos discutiendo sobre todos los géneros, grupos, divisiones, alternativas. Estamos discutiendo cómo destruir y disolver la familia. Yo diría: fortalecer y unificar el matrimonio entre hombre y mujer”.

“¿Se ha consultado a la familia para meter todo este tema de género y todo eso?, ¿en cada colegio ha habido una consulta clara?”, cuestionó.

Asimismo, el Purpurado indicó que es momento de darle un nuevo impulso a la familia y la educación con nuevas ideas, y que se vuelva a dar mayor importancia al deporte y a la cultura en los colegios, pues ese “es el plan creador”.

Por otro lado, indicó que toda la situación de crisis que vive el mundo es porque nos alejamos de Dios.

“Si me alejo de Dios de manera agresiva, si encima le digo que se calle, Iglesia tú qué hablas si también eres corrupta, si hay esos insultos permanentes, si el hombre quiere convertirse en dios, todo está mal”.

“Yo prefiero a Dios, no un dios chiquito que lo inventa un presidente, un moralista o un filósofo. Yo prefiero el Dios verdadero, el Dios que se hizo hombre y que es Jesucristo”, señaló el Cardenal Cipriani.

Finalmente, el Arzobispo dijo que no se debe buscar “ese sueño de un país donde no hay corrupción, no hay violencia, hay una gran democracia, todo es maravilloso” porque es “falso”.

“Si vamos a esa utopía destrozamos el posible esfuerzo para mejorar un poco el país hoy”, concluyó

También te puede interesar: