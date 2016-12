Cardenal Camillo Ruini: Para no pocos cristianos, el budismo es una alternativa atractiva

VATICANO, 29 Dic. 16 / 08:19 pm (ACI).- El Cardenal Camillo Ruini, Vicario del Papa para la Diócesis de Roma y Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, advirtió del relativismo que afecta a Occidente que puede llevar a muchos cristianos a abandonar el cristianismo.

En concreto, durante una entrevista concedida a ACI Prensa con motivo de la publicación de su libro “¿Hay un ‘después’? La muerte y la esperanza”, señaló que “para no pocos cristianos, el budismo representa una alternativa religiosa muy atractiva. Como escribió el Cardenal Ratzinger, el budismo, con su gran capacidad inclusiva, se junta con el relativismo tan frecuente hoy en Occidente”.

El Cardenal Ruini, en su obra, habla del “después” de la muerte. “Es un libro dirigido a todos, no solo a los cristianos. Trata de no ser un libro técnico, para que lo puedan leer también aquellos que no han realizado estudios teológicos”.

Explicó que “el libro es fruto de mis estudios, de mi experiencia de vida y también de mi situación actual, de persona muy anciana para la cual el más allá se presenta particularmente cercano. Pero también es resultado de mi deseo de involucrar a los lectores en la esperanza cristiana, por lo que también es un libro que ofrece un testimonio”.

El Cardenal decidió afrontar también la escatología de otras religiones, en concreto del islam y del budismo. “Hago referencia a las dos religiones no cristianas más influentes en la actualidad: el islam, con la cual está experimentando una gran confrontación; y el budismo”.

El libro también incluye referencias al tema de la bioética, aunque principalmente “habla del ‘después’, mientras que la bioética se centra en la ética de la vida en este mundo. Finalizada la vida terrena, finaliza también el problema de la bioética”.

El libro recoge referencia de muchos autores de diversas filosofías, algunas de ellas no cristianas, pero que tienen una gran influencia en el mundo actual. “He tratado de reflejar a todo autor que, en un momento u otro, haya incidido en la mentalidad de las personas, que haya hecho cultura. Por ejemplo, Tiziano Terzani, o también Steve Jobs, que para muchos es una especie de objeto de culto: cito a estos dos como personas muy diferentes entre ellos, pero que tienen en común el que representan una mentalidad naturalística”.

“Para ellos, el hombre, con la muerte, regresa a la naturaleza. El sujeto humano se disuelve, no hay una vida futura, un futuro personal, sino que la vida del universo continúa. Esa visión es la que una proporción significativa de la población tiene ante la muerte”, explicó.

El pensamiento de Benedicto XVI “ha influido muchísimo en este libro. Con su encíclica Spe Salvi y también con el libro Escatología, que se remonta a 1977 y es el único tratado de teología sistemática que Ratzinger ha publicado”.

El Cardenal explicó cómo surgió la idea de escribir este libro: “En febrero de 2014 visité al Papa Emérito. En esa visita me pidió, de forma inesperada, que escribiera otro libro porque el anterior que había publicado había resultado muy exitoso y útil para muchas personas que podían encontrar una seria reflexión sobre el problema de Dios”.

“Esa misma noche se me ocurrió que el tema sobre el que escribir podría centrarse en la muerte y el ‘después’. Era un tema que había estudiado durante mucho tiempo. En dos años finalicé el trabajo. Fue necesario documentarse nuevamente, porque no podía limitarme a aquello que había leído hacía treinta años”, finalizó.

Publicado originalmente en ACI Stampa. Traducido y adaptado por Miguel Pérez Pichel

