Cardenales Blázquez y Omella rechazan justificación religiosa del atentado de Barcelona

MADRID, 18 Ago. 17 / 05:28 am (ACI).- El Arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omella, y el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez, condenaron los atentados terroristas registrados en Barcelona y en la localidad de Cambrils, y rechazaron el empleo de la religión y del nombre de Dios para cometer atentados terroristas.

En declaraciones a la cadena de radio COPE, perteneciente a la Conferencia Episcopal, ambos cardenales rechazaron cualquier tipo de justificación religiosa de estos crímenes. El Cardenal Omella afirmó con contundencia que “en nombre de Dios no se pueden cometer atentados”.

Indicó que “Dios es el Dios de la vida y del amor en todas las religiones. Especialmente en la nuestra, en la católica, donde Dios muere por salvar al hombre. Ese camino de destrucción ni es religión ni viene de Dios y nunca se puede tolerar. La religión tiene que llevarnos a la convivencia y a la paz. Solo los que se separan de ese camino son los que han estropeado la fe y la religión”.

El ataque, reivindicado por el Estado Islámico, se produjo el jueves 17 de agosto cuando, a las cinco de la tarde, una furgoneta atropelló a decenas de personas que paseaban por la zona turística de Las Ramblas, en Barcelona.

Unas horas más tarde, la policía frustró un segundo ataque en la cercana localidad de Cambrils. En total, en ambos atentados, han fallecido 14 personas y más de cien personas resultaron heridas.

Por su parte, el Cardenal Ricardo Blázquez recordó que “ninguna idea religiosa justifica un acto violento” y aseguró que “la fe no se transmite imponiéndola con violencia, sino proponiéndola con respeto”.

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española afirmó que “ningún acto terrorista tiene justificación. El camino nunca es la violencia terrorista, sino que el respeto a todas las personas es el verdadero camino hacia la construcción del futuro y de la paz ahora y siempre”.

“Hoy nos sentimos especialmente golpeados, todos, por este acontecimiento tan tortuoso”, indicó el Cardenal Blázquez en la entrevista. Además, reclamó “unir a la voz de condena un trabajo en unidad por la consecución de la paz”.

Por otra parte, aseguró que los cristianos se sienten especialmente comprometidos con la paz, ya que “sabemos que uno de los nombres más relevantes que Jesús recibe en el Nuevo Testamento es ‘Jesús es nuestra paz’”.

“No podemos apoyarnos de ninguna forma, ninguna persona puede apoyarse de ninguna forma, en el ejercicio de la violencia. Todos estamos llamados a que la familia humana que constituimos sea verdaderamente una familia”.

El Cardenal subrayó que “la religión, la fe, no se transmite violentamente. Se transmite proponiéndola, no imponiéndola. Proponiéndola con respeto, también con entusiasmo, no cansinamente, pero lo religioso no se puede imponer con la violencia”.

“La persona responde desde la libertad más profunda de sí mismo para decir ‘sí’ a Dios, y no por imposición, una imposición que le hace vivir de una forma exterior en un ámbito religioso, pero sin una convicción profunda. La fe no se impone, el Evangelio se propone”.

Por último, el Presidente de la Conferencia Episcopal también quiso resaltar que el terrorismo islamista nos afecta a todos y pidió no criminalizar a los musulmanes, ya que “cuantitativamente, los musulmanes son las principales víctimas del Daesh. Los cristianos estamos también, intencionadamente, bajo su perspectiva, pero tenemos que ver las diversas orientaciones a las que se dirige este tipo de terrorismo. No se puede identificar con el islam”.

Condena de la Comisión Islámica

Asimismo, la comunidad musulmana española, por medio de la Comisión Islámica, se sumó a la condena del atentado y a los mensajes de solidaridad y apoyo a las víctimas mediante un comunicado en el que expresa “su más enérgica condena y repulsa por el atentado terrorista cometido en Barcelona”.

“Los musulmanes españoles expresan sus condolencias a las familias de las víctimas, deseando la plena recuperación de los heridos y transmiten su solidaridad con el pueblo barcelonés y español”, afirmó Riay Tatary Bakry, Presidente de la Comisión Islámica de España.

Funeral

Por otra parte, a la espera de que se concrete la fecha y el lugar del funeral oficial por las víctimas, el Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, celebrará el sábado 19 de agosto una misa funeral por los fallecidos en el atentado de Barcelona y por la curación de los heridos.

El funeral tendrá lugar a las 19.00 en la Catedral de Valencia. Las manifestaciones de duelo se han generalizado por toda España en las horas posteriores al ataque. Así, las banderas ondean a media asta en todos los edificios oficiales, así como en edificios eclesiales y de otras instituciones públicas y privadas.

El acto más importante de recuerdo a las víctimas se produjo a las 12.00 (hora local) de este viernes 18 de agosto en la plaza de Cataluña de Barcelona, donde una multitud guardó un minuto de silencio y posteriormente lanzó el grito de “no tengo miedo”.

