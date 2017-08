Bulo en WhatsApp atribuye al Papa Francisco mensaje que no dijo sobre la familia

REDACCIÓN CENTRAL, 24 Ago. 17 / 06:56 pm (ACI).- Esta semana se ha viralizado a través del servicio de mensajería WhatsApp un texto atribuido al Papa Francisco sobre la familia, que sin embargo no ha sido pronunciado por el Pontífice.

El mensaje que afirman dio el Pontífice se titula “Familia, lugar de perdón”, y asegura que fue extraído de una homilía pronunciada por el Santo Padre en un “retiro”, sin precisar fecha ni lugar. “Independiente de la religión, vea qué hermoso lo que el Papa Francisjco (sic) escribió sobre la familia. Un espíritu evangelizador, sin duda”, afirma el autor anónimo.

Según el bulo, el Papa dice: “No hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás. Decepcionamos unos a otros. Por eso, no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón”.

“El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón la familia se enferma. El perdón es la asepsia del alma, la limpieza de la mente y la alforria del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios”, prosigue el texto.

“La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritualmente. Y por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte; El territorio de cura y no de enfermedad; El escenario de perdón y no la culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza; En la que el dolor causó la enfermedad”, indica el bulo.

Debajo del texto se lee “Papa Francisco. Envíe a todas las familias que conoces”.

Este mensaje comenzó a circular en las redes sociales desde 2015 y ha sido publicado en Facebook en una cuenta no oficial del Vaticano ni del Pontífice.

Este bulo podría haberse originado en una tergiversación del mensaje del Papa Francisco por la 49° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, difundido en enero de 2015, donde habló sobre la familia y el perdón.

“No existe la familia perfecta, pero no hay que tener miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos; hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva”, escribió el Santo Padre.

“Por eso, la familia en la que, con los propios límites y pecados, todos se quieren, se convierte en una escuela de perdón. El perdón es una dinámica de comunicación: una comunicación que se desgasta, se rompe y que, mediante el arrepentimiento expresado y acogido, se puede reanudar y acrecentar”, agregó.

También podría haberse originado en el mensaje que el Papa dio a las familias el 22 de septiembre de 2015 durante su visita a Cuba.

“Es cierto, no existe la familia perfecta, no existen esposos perfectos, padres perfectos ni hijos perfectos, y si no se enojan, yo diría suegras perfectas. Pero eso no impide que no sean la respuesta para el mañana. Dios nos estimula al amor y el amor siempre se compromete con las personas que ama. El amor siempre se compromete con las personas que ama. Por eso, cuidemos a nuestras familias, verdaderas escuelas del mañana”, afirmó ese día.

Tener cuidado con lo que circula en internet

En una ocasión la Santa Sede advirtió que “este tipo de textos que circulan por internet atribuidos al Papa Francisco generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión dijo esas palabras”.

“Porque en tal caso sería fácil para cualquiera ir al sitio internet oficial de la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de palabras del Papa”, señalaron.

Por ello, el Vaticano ha pedido pidió comprobar la veracidad de los mensajes atribuidos al Papa en internet a través de los sitios oficiales de la Santa Sede, como la cuenta de Twitter del Papa Francisco @Pontifex_es, el sitio web del Vaticano, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la página de Facebook de News.va, el periódico del Vaticano L’Osservatore Romano, Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano (CTV) y la aplicación para móviles y tablets The Pope App, gestionada por News.va.

También te puede interesar: