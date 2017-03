Brujas de Estados Unidos se unen para “lanzar hechizos” contra Trump

WASHINGTON D.C., 02 Mar. 17 / 04:15 pm (ACI).- En los Estados Unidos brujas de todo el país ofrecen “lanzar hechizos” al Presidente Donald Trump, con la finalidad de removerlo de su cargo.

Un primer “hechizo masivo” ocurrió en la medianoche del viernes 24 de febrero, fecha en la que además, las brujas se comprometieron a repetir el acto en cada “luna creciente” hasta cumplirse su objetivo.

Los próximos hechizos serán los días 26 de marzo, 24 de abril y 23 de mayo.

Además, los organizadores crearon un documento en línea llamado “A Spell to Bind Donald Trump and All Those Who Abet Him” (Un hechizo para atar a Donald Trump y todos aquellos que lo encubran). En éste se detalla una lista de materiales a fin de concretar el ritual. Entre los materiales se encuentra una foto poco favorable de Trump, una carta del tarot, un pedazo de vela anaranjada y tierra.

El ritual descrito en dicho documento llama a los espíritus, que incluyen a los "demonios de los reinos infernales", y ordena "atar a Donald J. Trump para que falle completamente".

Según el P. Vincent Lampert, exorcista designado para la arquidiócesis de Indianápolis desde 2005, los hechizos podrían tener cierto poder.

"Creo que hay poder, pero no viene de Dios. Cualquiera que se atreva a decir que quiere desafiar a Dios, está usando el poder del mal como propio. Deben darse cuenta de que no podemos usar al diablo, sino que el diablo nos usa", dijo el sacerdote al medio Indianapolis en el 2014.

Los hechizos, según el P. Lampert, solo tienen un efecto en las personas que son espiritualmente débiles, pero que si se está “anclado” en Dios, entonces no hay nada que temer.

Además, el sacerdote señaló que en Deuteronomio 18:10-12, el uso de la brujería es condenado como detestable para Dios.

Por otro lado, dijo que no se puede “impedir que alguien ponga una maldición, pero como cristiano, si rezas a Dios, la maldición no tendrá poder”.

El P. Lampert explicó que los católicos deben asistir a Misa, recibir la Eucaristía y confesarse, pues es una fuerte protección contra el mal.

"Las maldiciones son efectivas cuando la gente está débil. La gente teme al diablo más que a Dios", enfatizó.

Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en CNA.

También te puede interesar: