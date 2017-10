Bono de U2 asistió a Misa y comulgó en Colombia ¿pero es católico?

REDACCIÓN CENTRAL, 09 Oct. 17 / 04:45 pm (ACI).- Fotografías de Paul Hewson -“Bono”-, el vocalista de la banda de rock U2, participando en Misa en Colombia y recibiendo la Eucaristía se han viralizado en las redes sociales. Pero una pregunta ha quedado en el aire: ¿el músico irlandés es católico?

Diversos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Tras ofrecer un concierto en Bogotá, la noche del sábado 7 de octubre, al día siguiente, domingo, Bono asistió a Misa en la capilla del colegio Gimnasio Moderno, uno de los más costosos de la capital colombiana.

En las imágenes se puede ver al músico irlandés recibiendo la Comunión en la mano. Al salir de Misa, se tomó fotos con algunos de los presentes en el lugar.

Hijo de padre católico y madre anglicana, Bono creció en medio de una Irlanda enfrentada por una larga y sangrienta guerra religiosa. Sus padres decidieron que él y su hermano fueran educados como anglicanos.

La fe, la religión, la búsqueda de paz, se convirtieron con el tiempo en temas recurrentes de las canciones de U2. “Nuestra música es una oración de algún tipo”, explicó Bono en una entrevista para el programa “The Meaning of Life” (El Significado de la Vida) del canal irlandés RTÉ, en 2013.

Bono también confesó ser un hombre de oración junto a su familia. “Oro para conocer la voluntad de Dios, porque así las oraciones tienen mayor oportunidad de volverse realidad”.

“No lo hacemos de una forma muy elevada en nuestra familia. Es solo un montón de nosotros en la cama, usualmente, tenemos una cama grande en nuestra casa. Oramos con todos nuestros hijos, leemos las Escrituras”, dijo.

El líder de la banda irlandesa destacó además en esa entrevista que cree en una sola Iglesia.

“No creo que haya montones de iglesias diferentes. Creo que hay una Iglesia, solo que está partida en montones de piezas diferentes”.

Y hay gestos católicos que lo han marcado.

En 1999, a puertas del Jubileo del año 2000, Bono se reunió con San Juan Pablo II, en el marco de los esfuerzos del líder de U2 para que al entrar al segundo milenio se redujera la deuda externa de los países más pobres.

Algunos años después, durante la gira “Vértigo” en Estados Unidos, el vocalista de U2 recordó ese encuentro. “Me reuní con el Santo Padre y estaba tan impresionado por este showman, incluso si no estaba de acuerdo con todo lo que decía”.

“Yo dije ‘Santo Padre’, ¿no quiere un par de gafas?’ y él dijo ‘sí’, y se las pone”, recordó.

Luego, el Papa le obsequió un rosario, con una “suerte de cruz torcida. Fue diseñada por Miguel Ángel. Son mi rosario y lo uso alrededor de mi cuello, me lo quito y lo pongo en mi bolsillo durante un concierto de rock, ustedes entienden por qué”.

A pesar de todo, Bono no se ha expresado públicamente como católico, sino como cristiano. De hecho, ha manifestado su distancia de lo que en el sitio web oficial de la banda llaman “religión organizada”.

En 2001, consultado por Larry King en la cadena CNN sobre si era católico, Bono dijo que “mi madre era protestante. Mi padre era católico. Y yo aprendí que la religión es a menudo enemiga de Dios”.

En otro momento de la entrevista, Bono dijo que “soy mitad católico”, y destacó que “no dudo de Dios. Tengo la fe absolutamente firme en Dios. Es de la religión de lo que dudo”.

Bono y U2 además han estado involucrados en proyectos y en posiciones que se alejan de la doctrina católica. En 2015, por ejemplo, el grupo celebró la aprobación del mal llamado “matrimonio” homosexual en Irlanda.

El 23 de mayo de 2015, el día siguiente de que un referendo arrojara un resultado favorable al matrimonio gay en Irlanda, en un concierto en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Bono dijo que “tenemos paz en Irlanda hoy y, de hecho, en este mismo día, tenemos verdadera igualdad en Irlanda”.

A fines de junio de ese mismo año, la banda celebró el fallo de la Corte Suprema que aprobó el matrimonio gay en Estados Unidos.

En su entrevista con RTÉ, reiteró su postura contra una religión organizada, pues, dijo, el Espíritu Santo “es mucho más anárquico de lo que piensas”, y “creo que la gente debe ser muy cuidadosa de pensar que tiene un monopolio de la verdad”.

Consultado en esa ocasión si asistía al Sacramento de la Confesión, Bono dijo que “escribo canciones”. “Crees que estoy bromeando. Son la Confesión para mí. Y créeme, tengo mucho para confesar”.

Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico y Profesor de la Universidad de La Sabana en Colombia, destacó que las preguntas importantes tras la participación de Bono en la Misa del 8 de octubre en Bogotá es si “¿comulgó Bono y es católico? ¿No es católico y comulga?”.

En declaraciones a ACI Prensa, Olano destacó que “a la pregunta de si los no católicos o no practicantes pueden comulgar, tenemos que tener presente que recibir la Sagrada Comunión es estar en unión con Cristo, es demostrar precisamente una unidad de vida y estar en la Gracia del Señor. Entonces nos queda esa duda, precisamente en torno a la participación de Bono en la Misa en Bogotá”.

El numeral 84 de la Instrucción Redemptionis Sacramentum, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede, advierte que “donde se celebre la Misa para una gran multitud o, por ejemplo, en las grandes ciudades, debe vigilarse para que no se acerquen a la sagrada Comunión, por ignorancia, los no católicos o, incluso, los no cristianos, sin tener en cuenta el Magisterio de la Iglesia en lo que se refiere a la doctrina y la disciplina”.

El canon 844 del Código de Derecho Canónico advierte además que “los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos”.

Solo en casos de “peligro de muerte” o en los que el Obispo diocesano o la Conferencia Episcopal consideren conveniente, “los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica”.

