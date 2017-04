Benedicto XVI en su 90 cumpleaños: El Señor siempre me ha ayudado en las dificultades

VATICANO, 18 Abr. 17 / 09:17 am (ACI).- Lleno de agradecimiento por cómo Dios le ha acompañado siempre, también en las dificultades. Benedicto XVI expresó así su emoción durante el festejo de su 90 cumpleaños en el lunes de Pascua o también llamado “del ángel”.

El Papa Emérito celebró su cumpleaños con algunos invitados de su Baviera natal, que le llevaron algunos productos típicos como la popular cerveza bávara, y junto a su hermano, Georg Ratzinger.

Aunque realmente cumplió 90 años el Domingo de Resurrección, 16 de abril, Benedicto XVI festeja siempre este día al día siguiente, que además es fiesta en Italia.

La celebración tuvo lugar en los jardines vaticanos, en los alrededores del monasterio Mater Ecclesiae donde reside.

“Mi corazón está lleno de gratitud por los 90 años que el buen Dios me ha dado. Hay muchas pruebas y tiempos difíciles, pero siempre Él me ha guiado y me ha ayudado en estas situaciones, de manera que yo pudiera continuar mi camino y estoy lleno de agradecimiento sobre todo porque me ha dado una hermosa patria (Baviera) que ahora vosotros (militares bávaros que lo acompañaban) me traéis”, dijo en agradecimiento.

“Baviera es hermosa desde su creación. El país es hermoso por sus campanarios, las casas con los balcones llenos de flores, las personas que son buenas. Es hermoso en Baviera, porque se conoce a Dios y se sabe que es Él el que ha creado el mundo y que esto es bueno cuando lo construimos junto a Él”.

Benedicto XVI dio también las gracias “por haber traído Baviera hasta aquí, esa Baviera abierta al mundo, vivaz, feliz, que puede ser así porque sus raíces se encuentran en la fe”.

“Estoy contento de que hayamos podido reunirnos bajo este precioso cielo azul romano, que con sus nubes blancas recuerda la bandera blanco-azul de Baviera –es siempre el mismo cielo–“, aseguró.

“Les aseguro la bendición de Dios. Lleven mis saludos a casa, mi gratitud y con mucho gusto, en mi corazón, continuaré ‘paseando’ y ‘viviendo’ nuestros paisajes y espero que todo siga así. Dios los bendiga”, concluyó.

Hace unos días, el Papa emérito recibió a una representación de la oficina en Roma de EWTN/Grupo ACI

