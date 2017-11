Benedicto XVI: Crean cerveza en su honor en Estados Unidos

DENVER, 05 Nov. 17 / 06:02 pm (ACI).- Una cervecería en Estados Unidos ha creado una cerveza en honor al Papa Emérito Benedicto XVI llamada “Beer-nedict XVI: Pint-ifex Maximus”.

La bebida fue encargada a la compañía cervecera Hightower por el proyecto social Harmonium, para un encuentro que se realizó el 26 de octubre en Ohio (Estados Unidos) entre la Sociedad de Científicos Sociales Católicos y los miembros del Centro Benedicto XVI de la Universidad de St. Mary´s del Reino Unido.

Greg Whiting, uno de los dueños de la cervecería Hightower, dijo que la “Beer-nedict XVI: Pint-ifex Maximus” está catalogada en el tipo Weissbier, una cerveza típica de la región alemana de Baviera, donde nació el Papa Emérito.

“Investigamos muchísimo sobre la cerveza y la elaboramos utilizando la técnica alemana. Entre los ingredientes figuran algunas frutas, la malta y la cebada alemanas. Es una bebida muy suave y que todo el mundo puede disfrutar”, explicó Whiting en declaraciones a ACI Prensa.

A pesar de no ser católico, Whiting dijo estar “contento de que me encargaran la cerveza. Es increíble ver el apoyo y la unidad que tienen los católicos entre sí. Benedicto XVI me parece una gran persona y me gustó hacer una cerveza en su nombre”.

También comentó que asistió junto con su esposa a la reunión entre la Sociedad de Científicos Sociales Católicos y el Centro Benedicto XVI y que le sorprendió “ver cómo un sacerdote bendijo la cerveza”.

Indicó que “aunque hicimos la bebida solo para ese evento, notamos que a la gente le gustó mucho y en el futuro nos gustaría comenzar a distribuirla en el país. Con mi esposa hemos lanzado nuestra cervecería hace unos seis meses y queremos asentarnos bien”.

Whiting dijo a ACI Prensa que quienes deseen probar la cerveza en honor a Benedicto XVI pueden visitar la cervecería Hightower, ubicada en la localidad de Rayland, en Ohio. Para contactarlos haga clic AQUÍ.

Por su parte, Stephen Bullivant, director del Centro Benedicto XVI, dijo al Catholic Herald que en el encuentro brindaron por el 25° aniversario de la Sociedad de Científicos Sociales Católicos y por el cumpleaños número 90 años del Papa Emérito.

Añadió que Benedicto XVI “honró a la Universidad de St. Mary´s con su visita en el año 2010 y, como a él, a nosotros nos gusta la buena cerveza”.

En el año 2016 la Universidad de St. Mary´s recibió la aprobación de la Santa Sede para que su centro de investigación de religión y ciencias sociales, que fue creado hace cinco años, llevara el nombre del Papa Emérito.

La Sociedad de Científicos Sociales Católicos fue fundada en 1992 para promover la investigación científica bajo los parámetros de la doctrina de la Iglesia Católica. Su sede está en la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio.

El proyecto social Harmonium se dedica a revitalizar el valor cultural de Steubenville y ha organizado algunos eventos junto con la Universidad Franciscana de Steubenville.

Esta no es la primera cerveza que se elabora en honor al Papa Emérito Benedicto XVI. La cervecera alemana Weideneder Brau Vertriebs GmbH creó una cerveza llamada Pabstbier, que se traduce como “La Cerveza del Papa”. En la etiqueta se lee: “Dedicado al Gran Hijo de nuestra Patria, el Papa Benedicto XVI”.

