Beatifican al primer mártir de Estados Unidos que sirvió a indígenas en Guatemala

OKLAHOMA, 23 Sep. 17 / 03:40 pm (ACI).- Este 23 de septiembre fue beatificado en Oklahoma City (Estados Unidos) el P. Stanley Francis Rother, un sacerdote mártir que defendió a los indígenas de Guatemala y que fue conocido en ese país como el Padre Aplas o Padre Francisco.

“El martirio del Beato Stanley Francis Rother nos llena de tristeza, pero también nos alegra ver la bondad, generosidad y valentía de un gran hombre de fe”, dijo en la Misa celebrada en el Cox Convention Center este sábado el Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Cardenal Angelo Amato, en representación del Papa Francisco.

Además, en su homilía el Purpurado dijo que el P. Rother “fue una luz auténtica para la Iglesia y el mundo” porque “no odió, sino amó, no destruyó, sino acumuló”.

“El Beato Stanley Rother se extiende a nosotros hoy para ser como él, testigos y misioneros del Evangelio. La sociedad necesita esta fuente de bien”, agregó.

