Ayunar del teléfono móvil para vivir la Cuaresma, propone Obispo

BUENOS AIRES, 05 Mar. 17 / 06:05 pm (ACI).- Mons. Vicente Bokalic, Obispo de Santiago del Estero en Argentina, llamó a que en esta Cuaresma los cristianos se sienten en familia y dejen que “Dios entre en nuestros corazones” para lo cual es necesario apagar los celulares, “esos aparatitos que nos acompañan permanentemente y estar unos minutos en presencia de Dios”.

En la Misa de Miércoles de Ceniza, celebrada en la catedral de la diócesis, Mons. Bokalic llamó a “no atarnos a las cosas materiales, porque ahí no se encuentra nuestra felicidad”.

Precisó que la Cuaresma “es tiempo de volver a Jesús, es celebrar su triunfo, es una invitación a regresar a Dios, que siempre nos espera con los brazos abiertos”; es tiempo de misericordia ya que “Dios viene a agarrarnos la mano, a darnos su Palabra que siempre nos llena de fuerzas, para tratar de transformar nuestro corazón”.

El Nuevo Diario Web de Santiago del Estero consignó que Mons. Bokalic dijo que “Dios es bondadoso y compasivo” y que hay muchas áreas que carecen de “misericordia” como por ejemplo, “la justicia”.

“Cuando no hay misericordia, no se puede hablar de verdad. Si la justicia del hombre no es atravesada por la misericordia, entonces desaparece”, explicó el Obispo.

Mons. Bokalic llamó a “vivir este camino de Dios que es compasión, que es ternura, que es amor. Es el único modo de recuperar el sentido de nuestras vidas, haciendo a Jesús el centro de todo”.

