Atentado terrorista en Manhattan deja 8 muertos: Cardenal condena "violencia sin sentido"

NUEVA YORK, 31 Oct. 17 / 04:07 pm (ACI).- El Arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, lamentó la "violencia sin sentido" tras el atropello y tiroteo de esta tarde en el Bajo Manhattan, que cobró la vida de al menos 8 personas. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo ha calificado como un atentado terrorista.

En conferencia de prensa esta tarde, el alcalde de Nueva York señaló que el "cobarde acto de terror" ha dejado al menos 8 muertos y doce heridos.

This was a cowardly act of terror. It was intended to break our spirit. But New Yorkers are resilient. We will be undeterred. — Bill de Blasio (@NYCMayor) 31 de octubre de 2017

En un comunicado remitido a ACI Prensa, el Arzobispo de Nueva York señaló que "hoy nuestra ciudad y nuestro país están aturdidos y horrorizados por otro acto de violencia sin sentido".

"Mientras los detalles siguen surgiendo, una cosa es clara: una y otra vez, sin importar nuestra religión u origen racial o étnico, o ideas políticas, debemos poner nuestras diferencias de lado y unirnos en fe y amor para apoyar a aquellos que están heridos, rezar por aquellos que han muerto, así como por sus familias y seres amados, y trabajar hacia un mayor respeto y entendimiento entre todas las personas, para que actos malvados y atroces como este se conviertan en una cosa del pasado", dijo el Cardenal.

Por su parte, el Obispo de Arlington, Mons. Michael Francis Burbidge, hizo un pedido de oración por las víctimas del atentado.

“Hagamos una pausa para rezar por aquellos muertos y heridos en Bajo Manhattan, mientras pedimos a Dios que nos cuide en nuestra hora de necesidad y siempre”, escribió Mons. Burbidge en su cuenta en la red social Twitter.

Let us pause to pray for those killed and injured in Lower Manhattan as we ask God to watch over us in our hour of need and always. — Bishop Burbidge (@BishopBurbidge) 31 de octubre de 2017

Este sería el primer atentado terrorista en Nueva York en 16 años, tras el ataque contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que "aproximadamente a las 3:05 p.m., un hombre de 29 años condujo un caminón alquilado de Home Depot sobre la vía peatonal y de bicicletas en West St/Houston St hacia el sur".

"El camión siguió rumbo sur en el camino, golpeando a muchas personas. 8 personas murieron, 11 tienen heridas serias pero que no amenazan sus vidas".

NYPD señaló que el atacante, mientras conducía con rumbo sur, "chocó con un bus escolar".

"Tras colisionar con el bus escolar, el hombre salió sosteniendo dos armas de fuego. Un policía asignado al área abrió fuego, hiriéndolo en el estómago".

La policía señaló que el conductor, "un hombre de 29 años, fue llevado en custodia", mientras que "un arma de paintball y una pistola de perdigones fueron recogidas en la escena".

La Catedral de San Patricio, en Nueva York, aseguró que "nos unimos en oración por las víctimas del trágico incidente de esta tarde, por sus familias y por la familia más grande de Nueva York".

También a través de Twitter, la Diócesis de Brooklyn alentó a unirse en oración, "mientras rezamos por las víctimas de la terrible tragedia de hoy".

Join with the @BrooklynDiocese, as we pray for the victims of today's terrible tragedy on the West Side Highway. https://t.co/HsLr1Ctixl — Diocese of Brooklyn (@BrooklynDiocese) 31 de octubre de 2017

