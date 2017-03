Atentan contra Iglesia de la Ascensión en el Monte de los Olivos en Tierra Santa

ROMA, 09 Mar. 17 / 12:44 pm (ACI).- El miércoles 8 de marzo las autoridades arrestaron a un sospechoso de haber iniciado un incendio en la Iglesia de la Ascensión en el Monte de los Olivos en Tierra Santa.

La policía, señala el diario The Times of Israel, informó que el incidente no habría sido originado por motivos religiosos, sino “por una disputa local”, sin dar más detalles.

Un guardia de la iglesia reportó que los que iniciaron el incendio lograron ingresar al recinto y generaron algunos daños con el fuego.

La Iglesia de la Ascensión es un santuario situado en el Monte de los Olivos, en el distrito de Al-Tur de Jerusalén, en Israel.

Forma parte de un complejo más amplio que empezó como una iglesia y un monasterio cristiano. Se encuentra en el lugar desde el cual, de acuerdo al relato bíblico, Jesús ascendió al cielo 40 días después de su resurrección.

En el lugar hay una losa de piedra que contiene, según la tradición, una de las huellas del Señor que suele ser venerada por los peregrinos.

También tiene una torre de 64 metros de alto que puede verse desde distintos sectores de Jerusalén.

También te puede interesar: