Atentados terroristas de ISIS en Irán no lograrán extender el pánico, asegura sacerdote

ROMA, 08 Jun. 17 / 09:06 am (ACI).- Un sacerdote católico en Irán afirmó que el doble atentado terrorista perpetrado el miércoles 7 de junio en Teherán no logrará “extender el pánico entre el pueblo”, al tiempo que manifestó su solidaridad con las víctimas.

En el doble atentado terrorista, reivindicado por el Estado Islámico, hombres armados ingresaron al parlamento en Teherán y al mausoleo del ayatollah Khomeini, fundador de la república islámica.

Los atentados cobraron el saldo de 17 personas y varias decenas de heridos.

Las autoridades iraníes señalan que frustraron un tercer ataque, y que al menos cinco de los terroristas formaban parte de las milicias de ISIS en Mosul y Raqqa. Los atacantes fueron abatidos por las fuerzas del orden.

Un doble atentado ha sacudido Teherán este miércoles https://t.co/prFZxMiEea pic.twitter.com/6LVWsaX5X3 — RT en Español (@ActualidadRT) 7 de junio de 2017

En declaraciones a la agencia vaticana Fides, el P. Hormoz Aslam Babroudi señaló que “como sacerdote asirio caldeo católico iraní, estoy dolorido por este tipo de actos inhumanos, realizados en su mayoría por personas que se presentan como fieles a Dios y al Islam, y de este modo propagan una falsa imagen de la fe y de la religión”.

El presbítero de la diócesis de Urmias y Salmas de los asirios caldeos y Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en Irán (OMP) resaltó que “los autores de las masacres no saben que estos actos no conseguirán aterrorizar o extender el pánico entre el pueblo, o debilitar el Estado: muchos han tratado de hacerlo antes que ellos, y no tuvieron éxito y tampoco lo tendrán esta vez, ni en el futuro”.

“El pueblo iraní, musulmanes y cristianos, siempre permanecerán unidos. De hecho esto nos hará aún más fuertes en nuestra unidad, para defender los principios de la propia fe y de nuestro país tan amado”, subrayó.

El P. Hormoz expresó sus condolencias al ayatollah Ali Jamenei, y al Presidente Hassan Rouhani, y dijo estar “cercano a las familias de las víctimas”.

“Rezo por el alma de aquellos que han perdido sus vidas, por el consuelo de sus familias y también por todos los heridos. Que Dios les done la curación lo antes posible”, concluyó.

