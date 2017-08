Atentado terrorista en Barcelona, piden oraciones por víctimas

BARCELONA, 17 Ago. 17 / 11:29 am (ACI).- Un sujeto atropelló este jueves con una furgoneta a decenas de personas en la concurrida zona de Las Ramblas, en Barcelona (España), dejando 13 muertos y más de 50 heridos; un hecho calificado de atentado terrorista por las autoridades y la Policía de la Generalitat de Catalunya.

"Se confirma atentado terrorista. Se ha activado el protocolo para estos casos", informó a través de su cuenta de Twitter los Mossos d'Esquadra, nombre oficial de la Policía de la Generalitat de Catalunya.

En un inicio circuló en las redes sociales que también había uno o dos hombres armados en un bar del centro de la ciudad. Sin embargo, minutos después los Mossos d'Esquadra informó que "no hay nadie atrincherado en ningún bar en el centro de Barcelona".

