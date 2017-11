Atentado en Texas: ¿Por qué los ataques a cristianos no lograrán erradicar iglesias?

WASHINGTON D.C., 09 Nov. 17 / 08:45 pm (ACI).- A pocos días de la balacera que cobró al menos 26 vidas dentro de una iglesia bautista en Texas, Estados Unidos, un líder cristiano explicó por qué quienes odian al cristianismo no lo podrán erradicar con atentados.

En un artículo titulado “Por qué los tiroteos en iglesias no intimidan a la iglesia”, publicado en el diario estadounidense The Washington Post, Russell Moore señaló que “el día del tiroteo fue, para muchas iglesias, un día de conmemoración de la iglesia perseguida”.

Moore es Presidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur.

La mañana del 5 de noviembre, un sujeto identificado como Devin Patrick Kelley ingresó a la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs, Texas, y abrió fuego contra los asistentes al culto dominical. Al menos 26 personas murieron.

Según los relatos de los sobrevivientes, Kelly disparó de cerca a los niños que lloraban de terror.

Luego de que un vecino armado acudiera al lugar, Kelly escapó, herido, a bordo de un camión. Kilómetros más allá, se habría suicidado.

Si bien aún no se conoce el motivo del atacante, en su artículo en The Washington Post, Moore señaló que “cualquiera haya sido el objetivo retorcido del tirador, sabemos esto: no funcionará”.

“Para erradicar a las iglesias, nuestros oponentes necesitarán una mejor estrategia. Ellos deberían ver que el cristianismo puede ser más fácilmente sofocado con la comodidad –al punto que olvidemos quiénes somos–, de lo que puede ser aterrorizado con violencia”.

Moore indicó que “aquellos que tratan de enfrentar a la iglesia con la amenaza de la muerte, solo recuerdan a la iglesia que estábamos muertos, y ahora estamos vivos en Cristo”.

Los días que siguen tras el atentado, señaló el líder cristiano estadounidense, “serán terribles para la comunidad sufriente de Sutherland Springs”.

“Pero una cosa es segura: Vengan el domingo, ellos estarán reunidos de nuevo, cantando y orando y abriendo la Palabra”.

“La iglesia dará testimonio de la verdad que los formó: la vida Eterna no puede ser superada por la muerte. Y sobre esa iglesia estará una cruz”, aseguró.

