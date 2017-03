Atentado en Londres: Obispos de Inglaterra rezan por las víctimas

LONDRES, 22 Mar. 17 / 03:13 pm (ACI).- Los obispos de Inglaterra expresaron su cercanía con todos los afectados por el atentado ocurrido este 22 de marzo en Londres, en las afueras del Parlamento Británico, en el que murieron 3 personas y otras 20 resultaron heridas.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por el incidente en Westminster esta tarde”, escribieron en su cuenta de Twitter los prelados de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, a quienes también se unieron los obispos de Irlanda.

Our thoughts and prayers are with all those affected by the incident in Westminster this afternoon.