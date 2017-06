Atacan a balazos a congresistas en Estados Unidos y obispos ofrecen oraciones

WASHINGTON D.C., 14 Jun. 17 / 09:46 am (ACI).- La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) ofreció sus oraciones por los afectados en un tiroteo ocurrido este miércoles en un campo de béisbol cerca de Washington D.C.

En horas de la mañana varias personas resultaron heridas tras el tiroteo ocurrido en la ciudad Alexandría, en el estado de Virginia, donde cerca de 20 congresistas republicanos practicaban béisbol en un campo deportivo.

GOP rep who witnessed shooting: “It was horrible, but we did not know when it was gonna end” https://t.co/oPSs17MMVG https://t.co/VwoLjBOWoW — CNN (@CNN) 14 de junio de 2017

Entre los heridos, todos estables, está el congresista católico Steve Scalise, actualmente el tercer legislador en importancia en la Cámara de Representantes.

Por otra parte, el agresor identificado como James T. Hodgkinson, fue abatido por la policía y no sobrevió a las heridas infligidas.

“Cuando nos reunimos esta mañana recordamos cuánto necesita el mundo el amor y la sanación de Dios. El tiroteo sin sentido en Virginia que hirió a un miembro del congreso junto con, al menos, otros cuatro; el terrible incendio de apartamentos en Londres; y el sufrimiento diario de los pobres y vulnerables del mundo que no hacen titulares nos llaman a la oración”, expresaron los obispos a través de su cuenta de Twitter.

The bishops begin their meeting with a prayer for those impacted by violence in Alexandria and London. #USCCB17 pic.twitter.com/jcsF1Byosu — US Catholic Bishops (@USCCB) 14 de junio de 2017

Por su parte, el Arzobispo de Washington, Cardenal Donald Wuerl, dijo a través de su Twitter que sus “oraciones van para Steve Scalise, la policía del Capitolio y otros heridos o afectados por el ataque de esta mañana”.

Our prayers go out for @SteveScalise, the Capitol Police and others wounded or affected by this morning's attack. — Cardinal Wuerl (@Cardinal_Wuerl) 14 de junio de 2017

También te puede interesar: