Así se motiva Chile para celebrar el Día del Niño que está por nacer

SANTIAGO, 24 Mar. 17 / 05:09 pm (ACI).- A horas de que se celebre mañana internacionalmente el Día del Niño por nacer, en Chile se está motivando la participación de las personas a través de distintos video-mensajes de famosos para que las calles en todo el país se tiñan de color y alegría en esta jornada de esperanza.

La conmemoración del Niño que está por nacer se enmarca en la fiesta litúrgica de La Anunciación de María, por lo que la Iglesia Católica junto a otras confesiones religiosas y organizaciones civiles, trabajan en conjunto por la marcha provida en 13 regiones.

Artistas, deportistas, políticos, obispos, entre otros conocidos de la cultura local se sumaron a los saludos para motivar la manifestación a nivel nacional en rechazo al proyecto de ley de aborto que está en discusión en el Senado.

Uno de esos saludos es el de la presidenta de la Marcha por la Vida en Washington DC, Jeanne Mancini, quien explicó que ellos marchan desde 1974 y lo hacen porque “nuestro objetivo es construir una cultura en que la que cada vida sea protegida y defendida y que el aborto sea impensable”.

“Aplaudimos vuestros esfuerzos en Chile (...). Nuestros mejores deseos y oramos para que la cultura de la vida pronto exista en el mundo entero”, agregó.

Al sur del país, el Obispo de la Diócesis de Villarrica, Mons. Francisco Javier Stegmeier, invitó a la cuarta versión que realizan de la manifestación denominada “Yo marcho por la vida” y dijo: “¡Que no falte nadie! El Señor nos pide que seamos miles quienes saquemos la voz por los niños en peligro de ser abortados”.

“Si ellos pudiesen gritar desde el vientre de su madre, se escucharía en toda la tierra su súplica de que se les dé la oportunidad de nacer. Y si pudiésemos escuchar los gritos de todos los niños en el momento de ser abortados, quedaríamos todos paralizados de estupor, porque nos transmitirían sus sentimientos de terror, impotencia e inocente dolor”, agregó.

“Frente al desenfreno de los abortistas que usan todos los medios a su alcance, incluso la mentira, para aprobar una ley que matará a cientos de miles de niños, no tenemos excusas para inhibirnos y quedarnos pasivos”, manifestó.

En tanto, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, motivó a “las personas que aman la vida” a adherir con su participación a “la vida que el Señor regala. Están todos invitados a participar, expresión que es de civilidad y también expresión de fe”.

En la Diócesis de Linares, el Obispo Tomislav Koljatic, expresó en conferencia de prensa que la actividad “será una expresión de fe y compromiso para comprometernos con esos niños y esas mamás que pasan momentos difíciles, pero que deben saber que cuentan con muchas personas que quieren ayudarles para seguir adelante”.

También, envió su mensaje Vasco Moulian, conocido actor y director de televisión en Chile que ha comentado los duros meses que vivió con su familia luego de que falleciera su hija de 4 meses, María Gracia, que nació con Trisomía 21 (Síndrome de Down).

“A mí no me lo contaron, fui testigo de cuántas veces me ofrecieron abortar pero con mi familia, con mi señora no tuvimos ni una duda en tener a nuestra María Gracia”, manifestó Moulián.

“Si ustedes me preguntan de nuevo yo no dudo en la vida, no dudo en esos meses que tuve a mi hija llena de amor, llena de vida. No se confundan, yo amo la vida. Es tiempo de jugársela por la vida, nos vemos el 25 de marzo. Yo creo estamos haciendo algo muy importante por nuestro país”, agregó.

