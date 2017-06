Así respondió el exorcista Amorth a cardenal que le dijo que el diablo no existe

REDACCIÓN CENTRAL, 02 Jun. 17 / 04:01 pm (ACI).- El fallecido exorcista italiano Gabriele Amorth, que realizó decenas de miles de exorcismos en su vida y que fue conocido en todo el mundo, respondió contundentemente a un cardenal que en una ocasión le dijo que el demonio no existe.

En una entrevista publicada por el diario peruano El Comercio en febrero de 2016, Amorth relató que “un día un cardenal me entrevistó y me dijo: ‘Sea sincero, el diablo no existe’”.

A la afirmación del cardenal a quien no identificó, el famoso exorcista respondió: “Usted debe leer un libro que le será muy útil: el Evangelio”.

En la entrevista, el exorcista que falleció a los 91 años en septiembre de 2016, afirma que “muchos se han olvidado de que quien sugiere el mal es el diablo”.

El demonio o diablo, dijo, se encuentra en “todo aquello que niega a Dios”, como “el aborto, el divorcio, los gays, el rock satánico o los programas de violencia y sexo en televisión”.

Tres días después de su fallecimiento ocurrido el 16 de septiembre de 2016, TV2000 dio a conocer una última entrevista inédita con el P. Amorth, en el que el exorcista recordó que “el diablo existe, es el enemigo número uno de Dios. Dios quiere llevar a todos al paraíso y el diablo quiere llevar a todos al infierno”.

El P. Amorth dijo además que desea que “esta frase ‘Con Cristo o con Satanás’, sin posibilidad de términos medios, quede impresa en cuantos han tenido la paciencia de escucharme”.

