Así prepara la Iglesia en Colombia a los jóvenes para su encuentro con el Papa

BOGOTÁ, 02 Jul. 17 / 10:10 pm (ACI).- La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) ha elaborado un programa que servirá para preparar a los jóvenes para la visita que realizará el Papa Francisco a su país del 6 al 11 de septiembre de este año.

Según informó la CEC, los autores del programa esperan que los jóvenes “aviven su experiencia de fe, como bautizados, y fortalezcan la experiencia de ser discípulos misioneros de Jesús, para que así puedan contribuir al cambio integral de esta nación”.

El material de la cartilla “Demos el primer paso para la Paz. Antes y después de la visita del Papa Francisco” comprende diez talleres sobre valores. Estos pueden desarrollarse en las parroquias, comunidades o en las casas.

El folleto puede adquirirse en la librería del Episcopado y también en las librerías de las editoriales San Pablo y Paulinas. El precio del texto es de cinco mil pesos, alrededor de 1,7 dólares.

El material sirve para preparar a los jóvenes que deseen participar en el encuentro que se realizará con el Santo Padre el 7 de septiembre.

El encuentro del Papa con los jóvenes colombianos

El jueves 7 de septiembre a las 10:50 a.m. desde el balcón del Palacio Cardenalicio, el Papa Francisco saludará a unos 22 mil jóvenes que estarán reunidos en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá.

El encargado de organizar el encuentro de los jóvenes con el Santo Padre, el P. Carlos Jiménez, dijo a ACI Prensa que el Papa Francisco ingresará a la plaza en el papamóvil y circulará por el lugar.

Después entrará a la Catedral Primada de Colombia donde dejará una ofrenda floral ante la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona del país.

Luego se dirigirá al palacio arzobispal, donde se reunirá brevemente con los obispos y desde el balcón “esperamos un mensaje y una bendición de su Santidad para todos los jóvenes en la plaza”.

El P. Jiménez explicó que para esta actividad se ha realizado una convocatoria en todas las diócesis y a los movimientos apostólicos relacionados a las universidades y escuelas.

El presbítero aclaró que “esta convocatoria no se ha hecho abierta al público” y que se han planteado una serie de condiciones para participar.

La principal es que estos jóvenes asistan a una serie de jornadas de preparación que se realizarán en cada diócesis y que tienen un límite de participantes. Al final de estos encuentros se entregará el boleto de ingreso para el encuentro con el Pontífice.

Entre los temas se tratará sobre el rol de los jóvenes en la Iglesia Católica, se explicará quién es y qué hace el Papa Francisco, y se hablará sobre la importancia de dar testimonio de Jesús en la vida cotidiana.

“Si un joven de un momento a otro quisiera ingresar, sucede lo mismo que para cualquier evento público: si no buscaste tu entrada o no te inscribiste a tiempo no podrás participar”, indicó.

Asimismo, el P. Jiménez comentó que los jóvenes prepararán una coreografía con la que saludarán al Papa Francisco, que estará viéndolos desde el balcón.

