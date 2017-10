Asesinan a sacerdote copto ortodoxo en Egipto

ROMA, 13 Oct. 17 / 11:41 am (ACI).- El sacerdote copto ortodoxo Samaan Shehata, fue asesinado y otro resultó herido el jueves 12 de octubre tras un ataque por parte de un desconocido en El Cairo, Egipto.

Según indica el Coptic Orthodox Media Center, el ataque tuvo lugar en la ciudad de el-Salam, donde la víctima proveniente de la gobernación de Beni Suief estaba de visita junto a otro sacerdote copto, Ezbet Girgis, que resultó herido.

ADVERTENCIA: Las imágenes puede herir la sensibilidad del lector

El sacerdote Samaan Shehata, nacido el 31 de enero de 1972, fue agredido con un arma blanca y falleció en el acto, pese a ello igual fue trasladado al hospital.

Este hecho se suma a la serie de ataques contra los cristianos coptos en Egipto. Ellos constituyen una de las minorías cristianas más perseguidas del planeta y se han convertido en el blanco de los atentados terroristas del Estado Islámico (ISIS).

???????????????? #Egypt ! This morning, Father Samaan Shehata, priest of St. Jules church in #Cairo has been slaughtered by islamists. pic.twitter.com/WhSR81Tedc