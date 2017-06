Arzobispo recuerda a Maduro que el Papa ya fue claro sobre la crisis de Venezuela

CARACAS, 12 Jun. 17 / 05:29 pm (ACI).- El Presidente Nicolás Maduro es quien genera la violencia en Venezuela y “no quiere ningún diálogo”, afirmó Mons. Roberto Lückert, presidente de la comisión episcopal de Justicia y Paz, al recordar que el Papa Francisco “ha sido muy claro” sobre cuál es el camino para superar la grave crisis que enfrenta el país.

Mons. Lückert se pronunció luego de que Maduro anunciara a través de la televisión estatal que este lunes enviaría una carta al Pontífice para pedirle “que sirva de intermediario para que la oposición venezolana deje de utilizar niños y niñas en actos violentos y en grupos terroristas”.

“Él (Maduro) no quiere ningún diálogo. Cuando vino el enviado del Papa se acordó varias cosas. Primero, elecciones universales y secretas; segundo, libertad de los presos políticos. Eso no lo cumplió el gobierno. Lo que se pactó en la primera versión del diálogo, ellos no lo respetaron. No sé qué más va a hacer el pobre Papa”, expresó el también Arzobispo emérito de Coro.

Mons. Lückert se refirió a la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición realizada en octubre y noviembre del año pasado y que fue auspiciada por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). El Vaticano estuvo presente como facilitador a través de Mons. Claudio María Celli.

En conversación con ACI Prensa, el Arzobispo señaló que “el Papa ha sido muy claro y ya se manifestó en las declaraciones que dio con ocasión de la visita (al Vaticano) de la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana la semana pasada”. “Lo primordial que el Papa está pidiendo es elecciones universales y secretas lo más pronto posible para terminar esta crisis democrática que tiene el país”, afirmó.

Indicó que Francisco es consciente de que el problema en Venezuela es “demasiado grave”. “No solo en el tema de la violencia, sino en el caso humanitario. No hay comida, no hay medicinas (…). A Maduro se le escapó el país de las manos”, señaló.

Mons. Lückert criticó que el Presidente y su entorno culpen de la violencia a la oposición. “Eso no se lo cree ni él, porque hay fotos, hay videos, de todo, donde se ve la agresión” y robos cometidos por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana contra los manifestantes. “Guardias nacionales allanando residencias, ¿eso cómo lo llaman? Eso es violencia”, denunció.

“¿Cómo le va a responder la muchachera que va ahí, estudiantes?, ¿con flores? La violencia engendra violencia y la violencia la generan ellos (el gobierno). Ellos están generando la violencia”, reiteró Mons. Lückert, que expresó que “como arzobispo, como venezolano, no quiero más sangre de jóvenes en las calles de mi país”.

Según la Fiscalía, en los 73 días de protestas callejeras contra el gobierno, la represión y otros actos violentos han dejado 67 muertos y más de mil heridos.

Mons. Lückert criticó que Maduro diga que se envían niños a las manifestaciones cuando se trata de estudiantes que están expresando “el sentir venezolano”.

“¿Por qué Maduro le tiene miedo a las elecciones? Porque la va a perder”, afirmó el Prelado. Indicó que el gobierno convocó a una Asamblea Constituyente porque no habrá “elección universal y secreta”, sino que el propio régimen escogerá a los miembros. “Esto es una dictadura”, denunció.

En ese sentido, reiteró que “el Papa no tiene por qué meterse en eso porque ese no es problema del Papa. El Papa ya está claro en lo que tiene que hacer y lo que Maduro tiene que hacer”.

“Los jóvenes son los que llevan para adelante los países y son los que protestan. En este caso, los jóvenes de Venezuela, los universitarios de Venezuela están en la línea de defender la Constitución y defender la democracia”, afirmó.

Mons. Lückert, quien denunció la injerencia del gobierno comunista de Cuba, dijo que en el caso de Venezuela “estamos dando la pelea porque hemos vivido 40 años de democracia, con errores sí, pero con democracia”. “En cambio en Cuba –que pasó de la dictadura de Fulgencio Batista a la de Fidel Castro– no se sabe lo que es democracia” y los jóvenes no tienen con qué comparar, señaló.

El Arzobispo aseguró también que Maduro y su entorno “no quieren dejar el poder porque saben que van presos” y lo mismo sucede en Cuba, donde “si logran salir de ahí, todo el entorno de los Castro van presos también”.

Mons. Lückert lamentó que a causa de la crisis, “jóvenes venezolanos preparados, con carreras universitarias”, dejen el país.

El Prelado exhortó a los venezolanos “y sobre todo a los jóvenes que piensen, que quieran mucho a Venezuela, que sigan bregando por Venezuela democrática, que enarbolen la bandera de la pacificación y no de la violencia, porque la violencia genera más violencia”.

En ese sentido, Mons. Lückert llamó a los jóvenes a no agredir, sino manifestar “que queremos paz, que queremos vivir en democracia por muchos y largos años”.

