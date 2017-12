Arzobispo pide oraciones por miles de afectados por incendios en California

LOS ÁNGELES, 06 Dic. 17 / 12:27 pm (ACI).- El Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gomez, pidió oraciones por las miles de personas que han sido afectadas por los incendios forestales en el sur de California (Estados Unidos).

“Amigos, acompáñenme en oración por nuestros hermanos y hermanas en Ventura y Sylmar, que están enfrentando incendios devastadores y fuertes vientos”, expresó Mons. Gomez a través de sus redes sociales y el sitio web arquidiocesano angelusnews.com.

Los incendios en las zonas de Ventura, Sylmar, Santa Clarita, San Bernardino y Los Ángeles, comenzaron el 4 de diciembre y han causado daños en más de 22 mil hectáreas, afectando a decenas de miles de personas que han tenido que ser evacuadas.

#ThomasFire - mandatory evacuations ordered for East Ventura, north of foothill Road. The rapid rate of spread will push this fire into that area within a few hours. pic.twitter.com/wfYwI2S8vu — VCFD PIO (@VCFD_PIO) 5 de diciembre de 2017

Hasta el momento, de acuerdo al diario Los Angeles Times, no ha habido reporte de heridos.

El Arzobispo de Los Ángeles pidió “rezar por las familias y sus hogares y también por los bomberos y rescatistas”.

#CreekFire On Wentworth St Be #ReadySetGo Check evac map https://t.co/RbNYbBiDRW If you are unsure what to do - evacuate Extreme wind conditions = Unpredicatble fire behavior pic.twitter.com/elyOoXC0MN — LAFD Talk (@LAFDtalk) 5 de diciembre de 2017

“¡Que Dios los mantenga a salvo y ponga fin a estos incendios!”, expresó.

