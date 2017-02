Arzobispo pide “ayuda rápida y eficaz” ante desastres naturales en norte de Perú

PIURA, 13 Feb. 17 / 04:20 pm (ACI).- El Arzobispo Metropolitano de Piura, al norte de Perú, Mons. José Antonio Eguren, hizo un nuevo llamado a la solidaridad en medio de los desastres naturales que golpean esa región, y pidió a las autoridades “una ayuda rápida y eficaz” paras los damnificados.

Al presidir la Misa en la Catedral de Piura, el 12 de febrero, Mons. Eguren señaló que “una vez más, expreso mi cercanía espiritual con las víctimas y damnificados por las recientes lluvias e inundaciones que vienen ocurriendo en Piura y Tumbes”.

“Solicito a las autoridades del Gobierno central y a las autoridades regionales y locales que hagan todo lo posible por prestar una ayuda rápida y eficaz a los damnificados que les ayude a superar estos momentos difíciles”.

El Prelado alentó además a “que todos nosotros seamos solidarios con los que vienen sufriendo y pasando necesidad”, y señaló que “en los próximos días Cáritas Piura y Tumbes procederán a entregar cerca de 300 paquetes o kits de alimentos para igual número de familias”.

“Confiamos que en breve plazo podremos poner al servicio de las diversas comunidades que lo necesiten algunas motobombas que estamos en proceso de adquisición para la evacuación de las aguas en las zonas inundadas y cuencas ciegas”.

“Que María Santísima cuide nuestra vidas y nos proteja de todo mal”, pidió.

En la Misa, Mons. Eguren confirmó a 89 jóvenes de la Arquidiócesis, a quienes recordó en su homilía que “el verdadero amor no existe si no es fiel. No hay pacto conyugal verdadero si no hay de por medio un compromiso que dura hasta la muerte”.

“Solo un matrimonio indisoluble será apoyo firme y duradero para la comunidad familiar que se basa precisamente en el matrimonio, además el divorcio debilita la moral pública”.

Mons. Eguren subrayó que “estos valores fundamentales hay que vivirlos de manera absoluta: Que nuestro lenguaje sea siempre sí, sí, o no, no, porque el pecado nos pone en estado de condenación eterna y esto es mucho peor que perder un ojo o una mano”.

