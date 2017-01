Arzobispo mexicano: A los migrantes hay que pedirles perdón

CIUDAD DE MÉXICO, 28 Ene. 17 / 09:39 am (ACI).- El nuevo Arzobispo de Morelia, Mons. Carlos Garfias, afirmó que “a los migrantes hay que pedirles perdón porque en México no pudieron encontrar las oportunidades laborales ni las condiciones adecuadas para sacar adelante a sus familias”.

El Prelado hizo estas declaraciones en diálogo con el Semanario Desde la Fe, a pocos días de haber tomado posesión de su nueva sede hace unos días sucediendo al Cardenal Alberto Suárez Inda, que dejó el gobierno pastoral de la arquidiócesis por haber llegado al límite de edad.

Mons. Garfias afirmó que México no ha sido capaz “de construir un entorno donde reine la justicia, donde exista trabajo bien remunerado y oportunidades de futuro”.

“Pedimos por ello perdón a quienes hemos expulsado de nuestros lugares al no erradicar la pobreza, y ahora enfrentan la amenaza de la exclusión y la discriminación”, expresó.

A todos ellos, continuó el Arzobispo, “una palabra de gratitud por todo lo que hacen por sus familias y por sus comunidades. También una palabra de aliento ante las dificultades que enfrentan. Sepan que no están solos”.

Mons. Garfias dijo también que ahora toca ser solidarios con los migrantes ante el anuncio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha ordenado la continuación de la construcción del muro fronterizo que se inició en el gobierno de Bill Clinton.

Sobre su nueva misión como Arzobispo de Morelia, resaltó que en “este momento que vive nuestro país, necesitamos más que nunca encontrar un camino de reconciliación para dar una respuesta eficaz y permanente a la violencia, la injusticia, la corrupción y la impunidad que se han aposentado en nuestra patria y que son el caldo de cultivo del descontento creciente”.

“Si bien esa violencia es producto de muchas distorsiones sociales y la acción incontrolada del crimen organizado, no se me escapa el hecho, y lo asumo como un desafío, de que en ese entorno ha faltado la acción decidida de los cristianos, que no hemos sabido responder a tiempo y con fortaleza a la desintegración del tejido social”, lamentó.

“No hemos sabido dar un testimonio eficaz y vivo de la misión y evangelización que el Señor nos ha encomendado en este mundo”.

Por ello el Prelado alentó a trabajar constantemente para poder ser todos artesanos de paz.

