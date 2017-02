Arzobispo lamenta falta de objetividad periodística al informar sobre la Iglesia

BUENOS AIRES, 05 Feb. 17 / 05:15 pm (ACI).- El Arzobispo de La Plata (Argentina), Mons. Héctor Aguer, lamentó la falta de “seriedad y objetividad” de algunos periodistas al abordar información de la Iglesia Católica, y criticó que muchas veces se basan en “chismes eclesiásticos”.

En el programa “Claves para un Mundo Mejor”, transmitido el 4 de febrero en Canal 9, Mons. Aguer señaló que “me ha pasado a mí muchas veces, sobre todo en notas radiales, que con su modo de interrogar intentan que yo les dé la razón y, claro, después ellos se quedan con el micrófono y dicen lo que se les ocurre”.

“En lo que se refiere a la Iglesia es más difícil todavía encontrar seriedad y objetividad”, indicó.

El Prelado señaló que “la mayor parte de los periodistas que se ocupan de la Iglesia en realidad tienen sus fuentes en ‘chismes eclesiásticos’, desconocen lo que es la naturaleza de la Iglesia, suelen desconocer a las personas, hablan de quienes que no conocen, juzgan a personas que no conocen y, habitualmente, no juzgan objetivamente, sino movidos por criterios ideológicos o políticos”.

Mons. Aguer señaló como ejemplo el caso del diario argentino Perfil, que cuando “se ocupa de mí me califica de ‘arzobispo polémico’, ‘ultraortodoxo’, ‘perteneciente a los sectores más conservadores de la Iglesia’”.

“Y ha llegado a decir que soy ‘enemigo histórico del Papa Francisco’”, señaló.

“Envié una carta para refutar esa infamia; se publicó, pero el ‘Defensor de los lectores’ en lugar de defenderme a mí, insistió con la infamia”.

El Prelado argentino cuestionó “¿de dónde saca esto un señor que se llama Aurelio Tomas o Tomás, al cual yo nunca he visto en mi vida y él no me ha visto o hablado tampoco conmigo? Él cree estar muy bien informado. ¿Pero quién es la Iglesia? ¿Sus informantes? ¿Qué sabe acerca de su naturaleza o misión?”.

“Un hermano obispo me dijo: ‘tenés que alegrarte cada vez que Perfil te maltrata, lo terrible sería que te elogiara, entonces sí deberías preocuparte’”.

El Arzobispo de La Plata lamentó que Perfil “tiene una opinión hecha de mí, negativa obviamente, y yo también tengo una opinión formada del diario, que puedo formular de dos maneras. De una manera elegante y de manera popular”.

“La manera elegante es decir que Perfil es un diario muy bien hecho para la burguesía de izquierda o para la izquierda burguesa, que es más o menos lo mismo. Y la formulación popular, perdonen, pero esa no la puedo decir por televisión”, indicó.

