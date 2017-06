Arzobispo de Río rechaza imagen blasfema que ofende a Cristo Redentor en diario británico

RÍO DE JANEIRO, 03 Jun. 17 / 10:31 am (ACI).- El Arzobispo de Río de Janeiro en Brasil, Cardenal Orani Tempesta, lamentó que el diario británico The Guardian publicara una imagen del Cristo Redentor que constituye una “ofensa para el pueblo brasileño” y un “vilipendio para los cristianos”.

