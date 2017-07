Arzobispo de Madrid visita y brinda apoyo a mujeres sobrevivientes de trata de personas

MADRID, 05 Jul. 17 / 11:30 am (ACI).- El Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osoro, visitó una casa de acogida para mujeres víctimas de trata de personas a fin de conocer directamente el trabajo realizado, llevar un mensaje de esperanza y reafirmar el apoyo por parte de la Iglesia Católica.

La casa de acogida pertenece al Proyecto Esperanza, un programa de apoyo integral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación que fue creada por la Congregación de Religiosas Adoratrices de España.

“Hay un grano de mostaza sembrado en el Proyecto Esperanza: sin este grano, la Iglesia de Madrid sería mucho más pobre. Porque las grandes riquezas y tesoros no se manifiestan en volumen”, dijo el Cardenal Osoro este 4 de julio tras compartir la parábola del grano de mostaza a cerca de 20 sobrevivientes durante una cena en el jardín de la casa de acogida.

Luego, añadió que ver “cómo estas mujeres rehacen su existencia y van creciendo en todas las dimensiones de su vida es algo muy grande”.

Según Ana Almarza, directora del Proyecto Esperanza la invitación al Cardenal se dio en “el marco del Grupo Santa Marta” para “mantener una línea de trabajo en red y cooperación entre el Arzobispado de Madrid y organizaciones sociales de Iglesia”.

El Grupo Santa Marta es una iniciativa para la lucha contra la trata de personas impulsada por el Papa Francisco, que involucra a cuerpos de seguridad de varios países, episcopados, organizaciones sociales y representantes de varias confesiones religiosas.

Durante el compartir, una de las mujeres víctimas de trata, indicó que a través del proyecto recibió acompañamiento “durante todo el proceso de forma muy personal” y que han logrado “sacar de cada una lo mejor que tenemos”.

Luego, una de las hermanas Adoratrices de la comunidad añadió que se debe “dar gracias a Dios por los procesos que han realizado, las familias que han formado”.

“La obra es de Dios, pero nosotras somos instrumentos en sus manos, ellas nos enseñan siempre, a mí me evangelizan, ver la fuerza de voluntad que tiene, ese talante, ver que no se rinden, que luchan, a mí me estimula mucho”, señaló.

Desde hace 18 años, el Proyecto Esperanza ha ofrecido apoyo integral a más de 900 mujeres víctimas de trata de 60 nacionalidades. En 2016 atendieron a 198 personas de las que el 77% eran mujeres muy jóvenes entre 24 y 30 años.

También te puede interesar: