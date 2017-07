Arzobispo critica libro de sacerdote que aprueba relaciones homosexuales

WASHINGTON DC , 07 Jul. 17 / 08:14 pm (ACI).- En su nueva columna, el Arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos, Mons. Charles Chaput, criticó el controversial libro de un sacerdote jesuita para quien las prácticas homosexuales no son consideradas pecado.

El libro, escrito por el P. James Martin S.J., se titula “Building a Bridge” (Construyendo un puente) y hace el intento de acercar a la Iglesia Católica y al colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), pero sin tomar en cuenta la posición del Catecismo, la Biblia y el Magisterio sobre la homosexualidad.

Esto fue criticado por Mons. Chaput quien recordó el pasaje bíblico de Romanos 1: 21-27, donde San Pablo deja en claro que “Jesús no vino a afirmarnos en nuestros pecados y comportamientos destructivos –cualesquiera que fueran– sino a redimirnos”.

“Si la Carta a los Romanos es verdadera, las personas que mantienen relaciones impuras (ya sean homosexuales o heterosexuales) necesitan conversión, no meramente apoyo. Si la Carta a los Romanos es falsa, entonces la enseñanza cristiana no solo es errónea, sino una mentira malvada. Hacer frente a esto con franqueza es la única manera de tener una discusión honesta”, afirmó Mons. Chaput este 6 de julio.

En ese sentido, dijo que en lo que el libro del P. Martin “falla lamentablemente es en un compromiso con la esencia de aquello que separa a los cristianos fieles de aquellos que no ven ningún pecado en las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. La Iglesia no se limita a la unidad, tan valiosa como es, sino a la unidad del amor de Dios enraizado en la verdad”.

El Arzobispo de Filadelfia indicó que está de acuerdo con el sacerdote jesuita en el pedido de “respeto, compasión y sensibilidad” por parte de la Iglesia “al tratar con personas con atracción al mismo sexo”. Sin embargo, también pidió “el mismo espíritu a las personas de la comunidad LGBT cuando se trata de la Iglesia”.

“El P. Martin es un hombre cuyo trabajo admiro a menudo. Su libro Building a Bridge, aunque breve, está escrito con habilidad y buena voluntad”, añadió.

Tras citar la Cartas a los Romanos, Mons. Chaput aseguró que “lo que hacemos con nuestros cuerpos importa” porque “está íntimamente ligado a la identidad y el propósito humano”.

“Si nuestras vidas no tienen un significado más alto que lo que inventamos para nosotros mismos, entonces el sexo es simplemente otra clase de arcilla moldeable. Podemos conformarlo de la manera que nos plazca. Pero si nuestras vidas tienen un propósito más elevado –y como cristianos, encontramos ese propósito en la Palabra de Dios– entonces también lo hace nuestra sexualidad”, destacó.

En ese sentido, el Purpurado dijo que “actuar de una manera que viola ese propósito se convierte en una forma de autoabuso; y no solo de autoabuso, sino en una fuente de confusión y sufrimiento para una cultura más amplia”.

“El hecho de que el cuerpo de un individuo pueda inclinarlo a una clase de comportamiento sexual perjudicial o otro diferente, no cambia esto”, añadió.

Finalmente, recordó que “esta puede ser una enseñanza difícil” y por ello “es fácil ver por qué tantas personas tratan de suavizar o ignorar las palabras de San Pablo”.

“En una cultura de conflicto, acomodarse es siempre el camino menos doloroso. Pero no conduce a ninguna parte. No inspira a nadie. ‘Encajar’ en una sociedad de sexualidad profundamente disfuncional resulta en la ruina que vemos en tantas otras comunidades cristianas moribundas”, concluyó.

Controversias del sacerdote jesuita

El P. James Martin S.J., recientemente elegido consultor de la Secretaría para la Comunicación del Vaticano, se ha hecho también conocido por sus polémicas declaraciones que apoyan constantemente al colectivo LGTB.

En un reciente programa de Good Morning America, el P. Martin aseguró que no solo le agrada la canción “Born This Way” de Lady Gaga, utilizada como un himno para el lobby LGBT y donde la artista finge masturbarse, sino que cree que la letra fue tomada “de un salmo”.

“Un poco de teología hay allí”, se rió el P. Martin.

El 25 de junio de 2017, el presbítero envió saludos a sus “amigos LGTB” a través de Twitter y les indicó que “se diviertan” y sientan “orgullo (y gozo)” por la semana del Orgullo Gay.

To all my LGBT friends: Have a fun #Pride2017 weekend. Have pride (and feel joy) because you're beloved children of God, made in God's image

También, en febrero de 2017, se mostró a favor de la medida que aprobó los “baños transexuales” en todas las escuelas Estados Unidos durante el mandato del Presidente Barack Obama.

“Los estudiantes trans ya soportan demasiadas injusticias. Se les debería permitir usar los baños que ellos deseen. Eso no hace daño a nadie”, comentó.

#Trans students endure so many indignities already. They should be able to use whatever bathrooms they choose. It's doesn't hurt anybody.