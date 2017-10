Arzobispo alerta a católicos sobre el peligro de “hablar de más”

BUENOS AIRES, 17 Oct. 17 / 06:34 pm (ACI).- El Arzobispo de La Plata en Argentina, Mons. Héctor Aguer, advirtió sobre un defecto en el que se incurre de manera frecuente y que es fomentado por la sociedad de la información globalizada: el peligro de hablar de más.

“Como decimos popularmente es ‘irse de boca’ o, de modo más elegante, podríamos decir faltar a la discreción o al discernimiento”, dijo Mons. Aguer en su programa “Claves para un Mundo Mejor”, el 14 de octubre.

El Arzobispo de La Plata explicó que este hábito se verifica “sobre todo en un contexto de la información globalizada, de una comunicación tan amplia y tan intensa que finalmente estamos incomunicados”.

“La abundancia de comunicación que no podemos manejar, que no podemos registrar, no podemos controlar, en el fondo nos desinforma”, sostuvo el Prelado.

Tomo como ejemplo las redes sociales en donde el “parloteo” es una realidad “incontrolable” y donde “cualquiera dice lo que se le ocurre”.

“Es verdad que uno elige sigo aquello o no, sigo al otro; pero, en fin, de todas maneras representa un fenómeno cultural que invita a irse de boca, a hablar cuando no corresponde o a hablar sin reflexión, o sin suficiente reflexión, apremiados por la necesidad patológica de decir algo prendiéndose a la red”, explicó.

También se refirió a los medios de comunicación, donde señaló “con todo respeto” que algunos periodistas caen en este defecto de parecer que “lo saben todo, hablan de todo, y la verdad es que uno no puede saber de todo y hablar de todo o hablar como si uno supiera”.

Además, continuó Mons. Aguer, lo hacen con “una rapidez, con una falta de discreción, de discernimiento, con una precipitación que, en el fondo, desinforma o informa mal. En el fondo nos desubica”.

“La objetividad de la información es muy importante y por eso también la discreción, el discernimiento, con el cual uno informa, uno transmite información”, aseguró.

El Arzobispo de La Plata puntualizó que el discernimiento en el ámbito de la información globalizada tiene una “importancia cultural enorme”, ya que se van imponiendo ciertas formas, módulos, prototipos, “que proceden precisamente de esta falta de discreción”.

“Yo hago mi mea culpa y me parece que todos tendríamos que pensar un poquito en esto. ¿No nos estaremos yendo de boca?”, concluyó Mons. Aguer.

También te puede interesar: