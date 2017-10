Arrestan a mujer que acosó y amenazó de muerte a sacerdote católico durante 6 años

WASHINGTON D.C., 14 Oct. 17 / 03:01 pm (ACI).- Las autoridades arrestaron a una mujer por acosar y amenazar de muerte, reiteradamente durante 6 años, a un sacerdote católico en Estados Unidos con el que una tuvo ningún tipo de relación.

Según informa un diario local, el P. Ryszard Kulma, párroco de la St. Edith Stein Catholic Church in la localidad de Katy, sufrió el acoso y las amenazas de Rebecca Elizabeth Richard, una mujer de 43 años; según se lee en los registros de la Corte Penal del condado de Harris.

La mujer amenazaba al sacerdote en persona, en la iglesia y en su casa, así como por correo electrónico.

El sacerdote denunció que las ocasiones en que esto sucedió fueron múltiples. El incidente más reciente ocurrió el 1 de octubre, cuando la mujer fue a casa del P. Kulma, luego de haberle escrito un correo en el que decía: “Tomaré acciones que resultarán en violencia, incluso en muerte”. “Pruébame y verás a un miembro de tu familia morir”.

En la visita del 1 de octubre la mujer también entregó una nota en la que hace la siguiente pregunta: “¿Realmente tienes que amarme tanto para matarme?”.

Según la fiscalía, en diciembre de 2914 la mujer fue vista en video dejando una nota fuera de la casa del P. Kulma en la que le decía que debían tener relaciones sexuales.

En julio de 2012, los fiscales señalan que Richard escribió que se consideraba “una bomba de tiempo” y en un mail dijo: “seguiré destruyéndote hasta que te arrepientas”.

Elizabeth Richard, que tiene varias detenciones en su historial, también es acusada de haber amenazado a otros clérigos en la St. Edith Stein Catholic Church en marzo de 2011.

La mujer está en la cárcel del condado Harris y su fianza se ha establecido en 5 mil dólares.

La Arquidiócesis de Galveston-Houston está cooperando plenamente con las autoridades en la investigación de este asunto.

La acusada ya ha sido arrestada y sentenciada por conductas similares pese al hecho de que nunca tuvo una relación personal con la víctima.

Hemos optado por no hacer más comentarios en este momento y no queremos declarar nada más para no interferir con los esfuerzos de la policía y del fiscal.

