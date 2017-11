Árbol de Navidad gigante es obsequiado al Papa Francisco y se dirige al Vaticano

VATICANO, 21 Nov. 17 / 07:01 pm (ACI).- Un árbol de Navidad de 25 metros proveniente de Polonia fue obsequiado al Papa Francisco y ya se encuentra camino hacia el Vaticano.

A 25-metre Christmas tree from #Poland that is a gift to @Pontifex is heading to the Vatican!????????????

Según informó Radio Poland este 21 de noviembre, “después de un camino largo y tortuoso, el abeto del bosque Romincka en el noreste de Polonia ha llegado a los Alpes italianos”.

El árbol fue un regalo de la autoridad de los bosques estatales polacos, que solo se puede transportarse por la noche debido a su gran tamaño.

Hasta el momento, según apunta el medio local, ha recorrido más de 1.500 kilómetros entre vueltas, giros, rotondas, carreteras estrechas y otros obstáculos.

“Está en la última recta de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El árbol de Navidad está en buena forma, lo que significa que nada le ha sucedido a esta carga gigante y preciosa”, dijo Jaros?aw Krawczyk, portavoz de Bosques del Estado de Polonia.

It might seem a little early, but with a 2,000km journey ahead of it, this year's Vatican Christmas tree was cut down today. pic.twitter.com/qoRSSDxwIp