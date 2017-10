Ante independentismo de Cataluña, Arzobispo afirma que “es mejor una España unida”

MADRID, 11 Oct. 17 / 01:07 pm (ACI).- El Arzobispo de Toledo, Mons. Braulio Rodríguez, afirmó que “es mejor una España unida” a la ruptura que promueve la Generalitat de Cataluña, cuyo presidente Carles Puigdemont declaró el martes la independencia de esta región para después dejarla en suspenso a la espera de una negociación con el gobierno de Mariano Rajoy.

Mons. Braulio Rodríguez, Arzobispo de Toledo, aseguró en su carta pastoral que considera “un error que la presidencia de la Generalitat de Cataluña haya roto en el Parlamento catalán con la Constitución Española y pretenda independizarse”.

“Es mejor estar juntos que disgregados”, “es mejor una España unida, por muy diversa que sea, que desgajada en partes, aunque esas partes tengan peculiaridades muy ricas y que han de tenerse en cuenta”.

“La unidad de España no solo es mejor que la ruptura, sino que además esa acción del gobierno catalán olvida los sufrimientos de los catalanes y de otros españoles en aquella guerra civil, a los que también contribuyó el intento de separación de entonces”, precisó.

El Arzobispo de Toledo y Primado de España insistió que “la separación posible de ahora traerá también dolor y sufrimientos” y recordó que en esta situación tan complicada y dolorosa “cada uno de nosotros tiene su culpabilidad, pero sin equidistancias: cada uno tiene la suya según su responsabilidad”.

“Yo no sé si se debe reformar la Constitución y tampoco me escandalizaré, si se hace. Pero me apena muchísimo -y me indigna- que empecemos de nuevo a no tener un punto de referencia que nos sirva para resolver y no para romper”, afirmó el Prelado.

Declaración de independencia en suspenso

“Con los resultados del 1 de octubre Cataluña se ha ganado el derecho a ser un estado independiente. Y se ha ganado el derecho a ser escuchada. Y hoy Cataluña es escuchada y respetada como nunca. Se ha ganado unas elecciones. Las urnas dicen sí a la independencia y este es el camino”. Con estas palabras el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña, como consecuencia del referéndum del pasado 1 de octubre.

“Les presento el resultado del referéndum el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente de forma de República. Esto lo hacemos con toda solemnidad y con respeto”.

Pero tan sólo unos minutos después pidió que esa independencia se suspendiera durante varias semanas “porque el momento demanda una desescalada de la tensión”.

Por eso aseguró que esa suspensión de la declaración unilateral de independencia pretende “emprender un diálogo, para llegar a una solución acordada para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña” ya que “la multitud de propuestas de intermediación (…) todas han pedido un tiempo para llegar a un acuerdo”.

“Si todo el mundo actúa con responsabilidad, el conflicto se puede resolver de manera serena. Por nosotros no quedará”, aseguró el presidente de la Generalitat, quien también declaró que esta decisión es “un gesto de responsabilidad y generosidad. Así en los próximos días el conflicto entre el Estado español se puede resolver de manera acordada”.

Respuesta de la oposición

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, principal partido de la oposición en Cataluña, fue la primera en responder a Carles Puigdemont en el Parlamento catalán.

Le acusó de “romper la convivencia de los catalanes” y aseguró que se trata de “la crónica de un golpe anunciado, un golpe a la democracia, a este Parlamento, a España y a la Unión Europea”.

“Ustedes son del peor nacionalismo que ha existido en Europa” y subrayó que “representan la división, el supremacismo y la insolidaridad; frente a al unidad, la igualdad y la solidaridad que representa Europa”.

Arrimadas aseguró que este desafío independentista ha conseguido “despertar a una mayoría silenciada por ustedes, por sus discursos y por sus medios de comunicación” e insistió en que “La mayoría de catalanes se sienten catalanes, españoles y europeos”.

La líder de Ciudadanos en Cataluña lanzó un mensaje los catalanes no independentistas: “No estáis solos, vamos a seguir luchando y vamos a salir a ganas en las elecciones de verdad, en las que no se pueden votar tres o cuatro veces y que dan mucho miedo al Govern”, porque “la mayoría de los catalanes creen que Cataluña es su tierra; España su país y Europa su futuro”.

¿Y ahora qué?

El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, activó el primer paso del artículo 155 de la Constitución requiriendo a la Generalitat en la mañana del miércoles 11 de octubre que confirmara si había o no declarado la independencia.

El artículo 155 de la Constitución española prevé que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Actualmente Rajoy está a la espera de la respuesta del presidente de la Generalitat y aseguró que “si Puigdemont respeta la legalidad se pondría fin a un periodo de ilegalidad e incertidumbre. Es lo que todos esperan para poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña”.

