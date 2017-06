Anciano sacerdote golpeado salvajemente en Italia perdona a sus agresores

ROMA, 01 Jun. 17 / 11:38 am (ACI).- El P. Giorgio Costantino, el sacerdote de 74 años que fue golpeado salvajemente el pasado 24 de mayo por un grupo de jóvenes, perdonó a sus agresores usando las palabras de Cristo en la cruz, “Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen”.

Lui è Giorgio Costantino, il parroco della mia Chiesa a #ReggioCalabria. Stanotte è stato pestato a sangue. Vi chiedo di pregare per lui. pic.twitter.com/QZ9fEfHRhR — Celeste Costantino (@CelesteCost) 24 de mayo de 2017

La noche del sábado el sacerdote de la iglesia del Divino Socorro, en la región italiana de Reggio Calabria, salió de la parroquia para pedir a unos jóvenes que jugaban fútbol en la calle, que dejaran de gritar, pues ya era tarde. Sin embargo, la respuesta fueron una serie de golpes, tal como quedó registrado en la cámara de seguridad.

El P. Costantino tuvo que ser inducido al coma para ser operado del hematoma que tenía en la cabeza.

Ya recuperado, el sacerdote afirmó en una entrevista con la televisión italiana que perdonaba a estos jóvenes que “crecen en una cultura violenta”.

“¿Qué puedo decir de estos jóvenes? Solo puedo repetir las palabras de Jesús en la cruz: Dios perdónalos porque no saben lo que hacen”, expresó el P. Costantino.

El sacerdote relató que esa noche los jóvenes “jugaban fútbol y dado que era tarde salí y me acerqué para invitarles a no gritar y no usar la verja de la casa cural como portería. Su reacción violenta me ha herido, en el cuerpo y en el alma. Ahora, por suerte, estoy mejor, pero he vivido verdaderamente un mal momento”.

“Esos muchachos, que siempre he buscado ayudar, me han golpeado en la cabeza con las mismas zapatillas que les hemos regalado”, añadió.

“Primero me quitaron el celular, destruyéndolo, y luego han comenzado a golpearme. Pensé que no sobreviviría, tanto que uno de ellos dijo al grupo que se detuvieran porque pensaba que me habían matado. Estos jóvenes crecen en una cultura violenta, acostumbrados a hacer todo lo que quieren, sin respetar a nadie”, señaló.

La Policía detuvo a Giacomo Gatusso, de 25 años, y a otros cuatro jóvenes acusados de agredir al sacerdote.

