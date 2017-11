Amigas con síndrome de Down crean negocio de repostería online

ROMA, 19 Nov. 17 / 09:50 am (ACI).- Un grupo de amigas con síndrome de Down inició un creativo negocio de repostería a través de internet: The Four Biscuits, Las Cuatro Galletas.

En declaraciones al sitio web Egyptian Streets, Nada Ahmed, fundadora del proyecto con sede en El Cairo, Egipto, explicó que la idea fue inspirada por su hermana Seba, que tiene síndrome de Down.

“Mi hermana Seba me inspiró para comenzar The Four Biscuits junto con sus amigas Heidi Adel, Menna Kandil, Sherihan Salem”.

Inicialmente, la idea surgió como una cafetería donde vender las galletas que producen las jóvenes, que aún van a la escuela.

“Elegimos una idea de una cafetería en particular porque un Café por defecto es un lugar abierto donde las personas podrían reunirse y hablar, así que ofrecía una oportunidad para ellas para conocer gente y comunicarse con ellos diariamente”, dijo.

En diversos países de Europa e incluso en Estados Unidos, donde el aborto está permitido, los bebés con síndrome de Down son víctimas frecuentes.

En Islandia prácticamente se ha exterminado al 100% de niños con síndrome de Down y países como España van en esa dirección.

Pero frente al estigma de “discapacidad”, The Four Biscuits demuestra una vez más que las personas con síndrome de Down pueden trabajar y sostenerse.

La página de Facebook de The Four Biscuits tiene una calificación de cinco estrellas y está llena de comentarios de clientes satisfechos.

“¡Ordené dos frascos (de galletas) y las amé! ¡Súper deliciosas y su iniciativa debe ser respetada!”, es uno de los mensajes publicados en la página.

“Literalmente no pude parar de comer del frasco tan pronto lo vi. Gracias por hacerme feliz y a muchos otros”, asegura otra compradora.

El proyecto de The Four Biscuits ya cuenta con apoyo de la Fundación Europea de la Cultura.

