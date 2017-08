Alto Tribunal en Chile iniciará discusión sobre inconstitucionalidad del aborto

SANTIAGO, 14 Ago. 17 / 09:46 pm (ACI).- Tras la aprobación del proyecto de aborto en el Congreso hace unos días, el Tribunal Constitucional (TC) de Chile iniciará el 16 de agosto la discusión sobre el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados de Chile Vamos, una coalición de la oposición.

El documento detalla en 151 páginas, la vulneración constitucional del proyecto de aborto que contempla las causales de: “Riesgo vital” de la madre; patología congénita o genética y de carácter letal del hijo por nacer; o bien el bebé sea “resultado de una violación”.

El documento de los parlamentarios, describe: qué artículos de la Constitución de la República y de la normativa Penal y Sanitaria son transgredidos; si los Tratados Internacionales son “exigibles” en el país y el “real alcance de los derechos y libertades de la mujer” en relación a su cuerpo e integridad física y psíquica”.

Angela Vivanco, abogada representante de los 36 parlamentarios ante el TC, dijo al diario La Tercera que uno de los argumentos presentados se refiere a la “calidad de persona” que recibe el hijo en gestación, por lo tanto es “digno y merecedor de la protección constitucional”, describe el texto.

“Hay una convicción profunda en los diputados y en la historia constitucional de Chile de que aquí no estamos protegiendo un amasijo de células sino a una persona”, dijo Vivanco.

Respecto al derecho de decisión de la mujer, la abogada dijo que “el problema es cuál es su extensión. Tú tienes todo el derecho a planificar tu maternidad, a cuidar tu salud, a defender tu vida, tus bienes morales, etcétera. El punto es si mi derecho como mujer alcanza la disposición de la vida del hijo o no”.

En cuanto a los tratados internacionales, la experta precisó que: “En esta discusión se ha tratado de instalar que Chile tiene una especie de deuda de derecho internacional de legislar sobre al aborto”.

“Eso no es cierto, porque no hay ninguna norma de los tratados que hemos firmado que te obligue a legalizar el aborto. Lo que sí hay son recomendaciones de comités que dicen que sería conveniente, pero eso no te amarra como Estado”.

Manifestaciones públicas

Los días 16 y 17 de agosto, el TC recibirá en audiencia pública a los expertos que quieran argumentar en término jurídicos a favor o en contra del proyecto de aborto.

De esta forma, el viernes 18 de agosto los magistrados que componen el organismo, deliberarán su postura o extenderán el plazo por otros 10 días.

El Movimiento Mujeres Reivindica se reunirá el próximo miércoles 16 y jueves 17 a las 10 horas a.m. local en el centro de Santiago, para realizar su quinta intervención llamada “La Voz del Corazón”, entre otros signos.

Rosario Vidal presidenta de Mujeres Reivindica, manifestó a ACI Prensa que el objetivo es “reclamar y defender la maternidad que comienza desde la concepción no en el parto. Queremos manifestar lo que nos provoca que el aborto se legitíme como una medida de libertad para las mujeres cuando es todo lo contario, es opresión para las madres y sus hijos”.

El mismo jueves 17 a eso de las 8 horas p.m. local se reunirán las organizaciones Mujeres de Blanco y Proyecto Esperanza a una “Velatón por la Vida”.

También te puede interesar: