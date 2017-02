Al menos 70 muertos en atentado del Estado Islámico contra musulmanes en Pakistán

ROMA, 17 Feb. 17 / 01:50 pm (ACI).- El Arzobispo de Karachi y Presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán, Mons. Joseph Coutts, condenó el atentado terrorista perpetrado por el Estado Islámico contra un santuario musulmán en la provincia de Sindh el 16 de febrero, que dejó más de 70 muertos, entre los que había mujeres y niños.

En declaraciones a UCAnews.com, el Prelado dijo que “es triste que un santuario musulmán sea atacado en un país musulmán. Nos sentimos abandonados. El azote del terrorismo se ha diseminado como un cáncer y tiene hondas raíces en nuestra sociedad”.

