Actriz de Hollywood da dinero a Planned Parenthood fingiendo ser el vicepresidente de EEUU

WASHINGTON D.C., 04 Nov. 17 / 09:40 am (ACI).- La actriz de Hollywood Mila Kunis reveló recientemente que cada cierto tiempo dona dinero a la multinacional del aborto Planned Parenthood fingiendo ser el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, conocido líder provida.

Kunis, de 34 años, se hizo conocida por su participación en la serie That 70’s Show, junto a actores como Ashton Kutcher y Danny Masterson, recientemente acusado de abusos sexuales.

La joven actriz ha protagonizado también películas como El Cisne Negro, con Natalie Portman, y Amigos con Beneficios, con Justin Timberlake.

Entrevistada recientemente en el programa de Conan O'Brien, Kunis dijo que “no lo veo tanto como una broma”, y justificó su accionar diciendo que “yo discrepaba con algunas de las cosas que Pence estaba haciendo y tratando de hacer”.

“Así que, como un recordatorio de que había mujeres afuera en el mundo que podrían estar o no de acuerdo con su plataforma, lo puse en una lista de donaciones recurrentes que son hechas a su nombre a Planned Parenthood”, señaló.

Entre bromas, Mila Kunis dijo que “me disculpo si estoy ofendiendo a alguien”.

La actriz señaló que “cada mes” llega a la oficina del vicepresidente de Estados Unidos “una pequeña carta que dice ‘una donación anónima ha sido realizada a su nombre’”.

“No lo veo como una broma”, reiteró, sino que “yo discrepo fuertemente, y esta es mi pequeña forma de mostrarlo”.

Para Kunis, hacer donaciones a la multinacional del aborto fingiendo ser Pence “es una protesta pacífica”.

Mike Pence es un reconocido líder provida en Estados Unidos y, como gobernador del estado de Indiana aprobó diversas normas para restringir la práctica de abortos, especialmente en casos de aborto por raza, sexo o discapacidad.

En las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, que ganó Donald Trump, Pence resultó elegido como vicepresidente.

En marzo de este año, un perfil realizado por el diario estadounidense The Washington Post destacó que, por respeto a su esposa, Pence, que es cristiano, “nunca come solo con otra mujer que no sea su esposa y tampoco asistirá a eventos donde se sirva alcohol sin ella a su lado”.

En un discurso realizado durante la Marcha por la Vida en Washington D.C., en enero de 2017, Pence aseguró que “la vida está ganando” en Estados Unidos y dijo que Trump y él “estamos en el negocio de cumplir promesas”.

El gobierno del país, dijo en esa ocasión, “trabajará con el Congreso para acabar con el financiamiento público de abortos y proveedores de abortos”.

